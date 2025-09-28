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Правозащитники выявили нарушения на парламентских выборах в Молдове

28 сентября 2025 13:54
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Без права голоса. В такой ситуации оказались молдаване, проживающие в России. Люди желают проголосовать на парламентских выборах, которые проходят в их родной стране. Однако, официальный Кишинев открыл лишь два избирательных участка в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правозащитники выявили нарушения на парламентских выборах в Молдове -2

Представители диаспоры нашли способ воспользоваться своим конституционным правом. С самого утра они выстроились в очередь перед посольством Молдовы в Минске. Люди надеются сделать выбор в пользу лучшего будущего для своей страны, чему уже пять лет препятствует режим президента Майи Санду. 

В Молдове стартовали парламентские выборы.

Правозащитники выявили нарушения на парламентских выборах в Молдове -4

Я пришла сегодня в посольство, потому что хочу поддержать страну, в которой я родилась. Соответственно, поддержать страну, в которой живут мои родственники, в которой я хочу возвращаться.

Правозащитники выявили нарушения на парламентских выборах в Молдове -6

Я не по-европейскому, отдельно как было, как при Советском Союзе еще, пускай объединяются опять.

Правозащитники выявили нарушения на парламентских выборах в Молдове -8

Я за развитие всех стран в мире и согласия для того, чтобы у нас со всеми были добрососедские взаимоотношения.

Тем временем в самой Молдове без права голоса остались граждане по другую строну Днестра. Людей буквально отрезали от выборов из-за ремонта, который внезапно решили провести в преддверии голосования. 

Правозащитники выявили нарушения на парламентских выборах в Молдове -10

В Молдове сейчас работают около двух тысяч избирательных участков. Граждане выбирают 101-го депутата парламента из 25 партий. Многие кандидаты были лишены возможности участвовать в выборах. МВД Молдовы провело около 600 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции. Однако, несмотря исключение из гонки фаворитов народа, явка на голосовании уже преодолела порог в 30 %.

Стремительно растет и количество выявленных нарушений на избирательных участках в Молдове и странах Евросоюза. Правозащитники заявляют о махинациях. Уже зафиксировано около 50 случаев. В числе нарушений – утрата конфиденциальности, недопуск людей к участкам, ограничение полномочий наблюдателей. Как считают эксперты, официальный Кишинев рассчитывает на голоса тех, кто поддерживает проевропейскую партию президента Молдовы Санду. В противном случае, как заявила сегодня глава страны, результаты выборов будут аннулированы. 

# Беларусь-Молдова # Выборы # Международная политика

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