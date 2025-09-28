Правозащитники выявили нарушения на парламентских выборах в Молдове

Без права голоса. В такой ситуации оказались молдаване, проживающие в России. Люди желают проголосовать на парламентских выборах, которые проходят в их родной стране. Однако, официальный Кишинев открыл лишь два избирательных участка в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители диаспоры нашли способ воспользоваться своим конституционным правом. С самого утра они выстроились в очередь перед посольством Молдовы в Минске. Люди надеются сделать выбор в пользу лучшего будущего для своей страны, чему уже пять лет препятствует режим президента Майи Санду. В Молдове стартовали парламентские выборы.

Я пришла сегодня в посольство, потому что хочу поддержать страну, в которой я родилась. Соответственно, поддержать страну, в которой живут мои родственники, в которой я хочу возвращаться.

Я не по-европейскому, отдельно как было, как при Советском Союзе еще, пускай объединяются опять.

Я за развитие всех стран в мире и согласия для того, чтобы у нас со всеми были добрососедские взаимоотношения. Тем временем в самой Молдове без права голоса остались граждане по другую строну Днестра. Людей буквально отрезали от выборов из-за ремонта, который внезапно решили провести в преддверии голосования.