Что было: Дзюбе – цветы, Неймару – яйца/ Geely в подарок «Родине»

Как встречают выбывших на ЧМ-2018

Победителей всегда и везде встречают одинаково – с цветами, оркестром и слезами радости. Проигравших – по-разному. Кого с молчаливым сочувствием или словами поддержки, а кого – с гнилыми дарами полей и огородов. Чемпионат мира по футболу еще не закончился, мы еще увидим полуфинал и финал, а болельщики уже демонстрируют свое отношение к выбывшим из турнира командам. В соцсетях прописался видеоролик, где видно, как бразильцы забрасывают автобус национальной сборной яйцами, помидорами и прочими овощами и фруктами. Команда вернулась домой, проиграв в четвертьфинале бельгийцам 2:1, вот болельщики и обиделись. К счастью, в Неймара ни один помидор не попал, и ему не пришлось кататься по полу автобуса, демонстрируя ущерб здоровью. Хотя, справедливости ради скажем, что в последней игре мы уже не видели его в роли заслуженного симулянта FIFA. Неймар в матче с бельгийцами уже не падал. Вернее, падал, но по делу. И если падал, то тут же вскакивал и бежал играть. Видать, подействовала обрушившаяся отовсюду критика. Возможно, если бы Неймар больше времени бегал за мячом, чем лежал в траве (подсчитано, что он провалялся на газоне 14 минут), его команда продолжила бы спор за чемпионский титул. Так что встреча с яйцами отчасти была по заслугам.

Другое дело – встреча болельщиков с российской сборной на Воробьевых горах в Москве. Вроде бы команда обидно проиграла. Но 25 тысяч фанатов радовались первому в истории национальной команды выходу в четвертьфинал мирового чемпионата. Это был праздник для всех: для игроков – со слезами на глазах (Дзюба), для болельщиков – с надеждой на новые победы, для всех россиян – с гордостью за страну.

Бешеной помощи не будет

Сегодня Президент вплотную занимался сельским хозяйством. Он поехал в Белыничский район, куда совсем недавно назначил нового руководителя Анатолия Щупленкова. При назначении его на должность Глава государства сказал, что «Белыничский район всегда был желаемый кадрами для назначения. Надо иметь в виду, что он на бойком месте. Там всегда гостей много, он на виду». Теперь вот решил воочию посмотреть, как там идут дела. А дела, прямо скажем, не очень: экономические показатели в районе упали, отсюда и социальная сфера хромает. От Президента за это досталось чиновникам районной и областной вертикали, ответственным за область членам правительства. Он тут же поставил задачу за два года исправить положение. Причем, своими силами, не ожидая от государства «бешеной помощи». В районе есть колхоз «Родина», который может быть ориентиром для всех хозяйств. Здесь создано успешное производство благодаря грамотному отношению к делу. Средняя зарплата в колхозе 973 рубля. Добросовестным оплачивают ЖКУ первые два года. А 10 лучших работников ежегодно получают путевки в санатории Беларуси или других стран. Некурящим доплачивают 10 процентов. Словом, есть с кого брать пример. Вот почему председателя Александра Лапотентова Президент попросил подставить району плечо. А чтобы, наверное, ему радостнее было это делать, подарил колхозу автомобиль Geely Atlas.

Ура! Дети спасены

Двухнедельная история спасения мальчишек в Таиланде успешно завершилась. Все затворники пещеры на свободе. И хотя у многих из них врачи обнаружили инфекции, все, слава Богу, живы.

Неравнодушный мир следил за спасательной операцией ежедневно. Мы также сообщали об ее результатах.

А вот как Интернет отреагировал на спуск изобретателя Илона Маска в ту самую пещеру (читайте здесь). Видео менее чем за сутки посмотрели более 2 миллионов раз. «Планета не обречена, потому что нас спасет Илон», – писали пользователи.

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В.Д.