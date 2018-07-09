Как болельщики встретили сборную России после вылета с ЧМ-2018. Пять важных кадров

Чемпионат мира по футболу приближается к завершающей фазе. Однако уже сегодня есть основания говорить о том, что Россия победила. Причем дважды. Во-первых, в сложной конкурентной борьбе отстояла проведение у себя турнира и блестяще его организовала. Во-вторых, сборная команда страны впервые в истории вышла в 1/4 финала мирового чемпионата.

Вся Россия празднует этот большой спортивный успех. Интернет переполнен словами восторга и благодарности россиян в адрес футболистов и тренерского штаба. После матча с Хорватией 25 тысяч болельщиков встретились на Воробьевых горах со своими кумирами, чтобы выразить поддержку команде и всему российскому футболу. Видеоролик об этой встрече набрал в YouTube больше ста тысяч просмотров и продолжает привлекать внимание пользователей.

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