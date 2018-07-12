Александр Лукашенко: На «Славянском базаре» в Витебске всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы

На «Славянском базаре» в Витебске всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 12 июля на церемонии торжественного открытия XXVII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

«Здесь всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы, которая существует вне государственных границ, вне политических и религиозных взглядов и убеждений. Витебский фестиваль служит самым благородным целям», – подчеркнул Александр Лукашенко.



Глава государства отметил, что из года в год «Славянский базар» наполняет летнюю жизнь Витебска музыкальными ритмами, превращает пейзажи города над Двиной в большую творческую мастерскую, где художники открывают для гостей фестиваля мир древних и современных традиций народного искусства.

«Прошлое и настоящее не только в культуре, но и в судьбе людей сплетаются здесь воедино, делают это событие близким для всех, кто понимает природу духовного родства, знает свои корни и почитает национальное наследие»,– сказал Президент.



По словам Александра Лукашенко, неслучайно история фестиваля началась тогда, когда завершилась политическая жизнь государства, десятилетиями объединявшего многие народы в одну семью.



«И там, где политики провели государственные границы, люди нашли самый простой, веками проверенный способ сохранить добрые, теперь уже соседские отношения – через культурные связи. На Витебской земле зародилась традиция, которая снова скрепила славянский мир мелодией любимых песен, звучанием удивительных голосов, поэзией и музыкой души известных всем авторов и исполнителей", – напомнил белорусский лидер.



Сохранившееся единство, доверие и взаимная поддержка народов стали настоящей опорой в становлении и развитии молодых суверенных государств, обратил внимание Глава государства. Международный конкурс не только собрал вместе близких людей, но и привлек внимание талантливых артистов из других уголков земного шара.



«Представители многих стран и континентов в разные годы украшали и наполняли музыкальный марафон глубочайшим смыслом, – отметил Президент. – «Через искусство – к миру и взаимопониманию» – эта жизнеутверждающая идея, заложенная в концепцию «Славянского базара» в год его основания, и сегодня остается весьма актуальной и современной».