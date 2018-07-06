Симулянт, скандалист, эгоист: за что не любят нападающего сборной Бразилии Неймара
6 июля за выход в полуфинал ЧМ-2018 сразятся сборные Бразилии и Бельгии. После выхода в плей-офф южноамериканцы обыграли команду Мексики и вышли в четвертьфинал турнира. Главной звездой сборной стал Неймар, который далеко не идеально показал себя на игровом поле.
Несмотря на профессионализм на поле, часто поведение Неймара вызывает вопросы у коллег и болельщиков. Мы собрали факты, за что мир не любит бразильского нападающего.
Фото: instagram.com/neymarjr
Неймар – симулянт
Эффектные полеты по игровому полю замечали не только на ЧМ-2018. Поводом для шуток становились и случаи с прошлых матчей.
Спортсмен на нынешнем ЧМ провел на газоне около 14 минут: это треть игрового тайма.
Бразильский форвард Неймар за время ЧМ-2018 пролежал на газоне около 14 минут
Неуважение к другим игрокам
Недовольство работой тренера Эмери, игрой соперников, некрасивый уход из «Барселоны» – случаев достаточно. Вспомнить хотя бы конфликт с игроком «ПСЖ» Эдинсоном Кавани. В матче против клуба «Лион» Кавани заработал пенальти, Неймар сразу же отобрал мяч, даже не взглянув на одноклубника.
Несмотря на все это нападающий «ПСЖ» – самый дорогой футболист в мире. После ухода из «Барселоны» за бразильца заплатили 222 миллиона евро.
Будет ли побит рекорд Неймара и откуда в этом виде спорта такие огромные деньги?
Самолюбование
В Instagram Неймара больше четырех тысяч публикаций. Фотографии появляются каждый день, а иногда и чаще. Кроме того, бразильский форвард занимает второе место в списке самых популярных футболистов в Instagram на ЧМ и возглавляет рейтинг самых просматриваемых «историй». Некоторые болельщики называют это «болезненным самолюбованием».
На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram
Экстравагантный образ: сейчас – лапша вместо волос
На чемпионат мира по футболу в России Неймар приехал обновленным – нападающий изменил имидж, покрасив волосы в белый цвет. Это тоже стало поводом для народного творчества. Болельщики говорят, что новая прическа скорее похожа на лапшу быстрого приготовления.
Это не первый раз, когда Неймар становится героем соцсетей. Неймар стал звездой «Twitter» после матча Бразилия-Хорватия на ЧМ-2014 (читать далее).