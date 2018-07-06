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Симулянт, скандалист, эгоист: за что не любят нападающего сборной Бразилии Неймара

06 июля 2018 13:41
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6 июля за выход в полуфинал ЧМ-2018 сразятся сборные Бразилии и Бельгии. После выхода в плей-офф южноамериканцы обыграли команду Мексики и вышли в четвертьфинал турнира. Главной звездой сборной стал Неймар, который далеко не идеально показал себя на игровом поле.

Несмотря на профессионализм на поле, часто поведение Неймара вызывает вопросы у коллег и болельщиков. Мы собрали факты, за что мир не любит бразильского нападающего.

Симулянт, скандалист, эгоист: за что не любят нападающего сборной Бразилии Неймара-1

Фото: instagram.com/neymarjr

Неймар – симулянт

Эффектные полеты по игровому полю замечали не только на ЧМ-2018. Поводом для шуток становились и случаи с прошлых матчей.

Спортсмен на нынешнем ЧМ провел на газоне около 14 минут: это треть игрового тайма.

Бразильский форвард Неймар за время ЧМ-2018 пролежал на газоне около 14 минут

Симулянт, скандалист, эгоист: за что не любят нападающего сборной Бразилии Неймара-4

Источник: giphy.com

Неуважение к другим игрокам

Недовольство работой тренера Эмери, игрой соперников, некрасивый уход из «Барселоны» – случаев достаточно. Вспомнить хотя бы конфликт с игроком «ПСЖ» Эдинсоном Кавани. В матче против клуба «Лион» Кавани заработал пенальти, Неймар сразу же отобрал мяч, даже не взглянув на одноклубника.

Несмотря на все это нападающий «ПСЖ» – самый дорогой футболист в мире. После ухода из «Барселоны» за бразильца заплатили 222 миллиона евро.

Будет ли побит рекорд Неймара и откуда в этом виде спорта такие огромные деньги?

Симулянт, скандалист, эгоист: за что не любят нападающего сборной Бразилии Неймара-7

Источник: giphy.com

Самолюбование

В Instagram Неймара больше четырех тысяч публикаций. Фотографии появляются каждый день, а иногда и чаще. Кроме того, бразильский форвард занимает второе место в списке самых популярных футболистов в Instagram на ЧМ и возглавляет рейтинг самых просматриваемых «историй». Некоторые болельщики называют это «болезненным самолюбованием».

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram

Симулянт, скандалист, эгоист: за что не любят нападающего сборной Бразилии Неймара-10

Источник: giphy.com

Экстравагантный образ: сейчас – лапша вместо волос

На чемпионат мира по футболу в России Неймар приехал обновленным – нападающий изменил имидж, покрасив волосы в белый цвет. Это тоже стало поводом для народного творчества. Болельщики говорят, что новая прическа скорее похожа на лапшу быстрого приготовления. 

Симулянт, скандалист, эгоист: за что не любят нападающего сборной Бразилии Неймара-13

Симулянт, скандалист, эгоист: за что не любят нападающего сборной Бразилии Неймара-15

Это не первый раз, когда Неймар становится героем соцсетей. Неймар стал звездой «Twitter» после матча Бразилия-Хорватия на ЧМ-2014 (читать далее). 

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Неймар # Фотофакт

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