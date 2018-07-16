Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу

15 июля прошел финал чемпионата мира по футболу в России. В решающем матче сразились сборные Франции и Хорватии. Французы разгромили противника со счетом 4:2 и стали двукратными чемпионами мира. Мы составили список самых ярких моментов турнира. Они привлекли внимание многих СМИ в разных уголках планеты и стали самыми обсуждаемыми в социальных сетях. Сборная Франции – чемпион. Объясняем, почему финал ЧМ-2018 самый зрелищный за последние десятилетия Немец на бочке Болельщик из Германии решил добраться до мундиаля в России на «пивной бочке». Мужчина каждый день преодолевал около ста километров. И его путь проходил через Беларусь. Немец едет на ЧМ по футболу на «пивной бочке». Как это выглядит и что болельщик думает о Беларуси

Дети самого известного болельщика Дети знаменитого болельщика из Бразилии продолжили традицию посещать ЧМ и после смерти отца. Они приехали на чемпионат с копией главного трофея. Первый ЧМ без знаменитого фаната из Бразилии. После смерти отца поддержать сборную приехали его сыновья

Фото: PA Wire/PA Images

Слезы Дзюбы Основное время матча Россия-Хорватия закончилось вничью. В серии пенальти сборная России уступила хорватским футболистам. Нападающий Артём Дзюба не смог сдержать слез в послематчевом интервью. «Тёма, всё нормально»: после матча с Хорватией Дзюба не смог сдержать слёз

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале MyDream

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале MyDream

Нога Акинфеева После отбитых пенальти в матче со сборной Испании ногу голкипера Игоря Акинфеева сделали настоящим символом российской команды – «ногой бога». Музыкант Сергей Шнуров даже сочинил стихотворение по этому поводу. Как Акинфеев вытянул сборную России в матче с испанцами

Фото: instagram.com/teamrussia

Три кокошника Героями матча России с Испанией стали не только игроки, но и три болельщика в кокошниках, которые ели хот-доги на трибунах. Человек-кубок, викинги и настоящий карнавал: как выглядят самые необычные болельщики ЧМ-2018

Фото: vk.com/fifaworldcup

Фото: vk.com/fifaworldcup

Симуляции Неймара Бразильский нападающий Неймар показал себя не с очень хорошей стороны. За время чемпионата он пролежал на газоне около 14 минут. Больше интересных фактов о Неймаре – здесь.

Фото: twitter.com/h3l3nnnn

Фото: twitter.com/Omar_zmn

Фанаты и футболисты убрали за собой мусор После поражения в игре с бельгийцами японские болельщики убирали за собой мусор с трибун. А футболисты – в раздевалке.

Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru

Фото: twitter.com/WalshU_Soccer

То же самое сделали фанаты из России после матча со сборной Хорватии.

Фото: facebook.com/sportsru

Травля Федора Смолова После незабитого пенальти в ворота Хорватии в решающий момент болельщики начали травить Федора Смолова в социальных сетях. Российскому форварду пришлось даже на время закрыть свой Instagram. На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram (читать далее).

Фото: witter.com/p_yurevna

Майки погибших родных Мексиканский болельщик приехал на ЧМ-2018 с майками своих погибших жены и детей. За два месяца до мундиаля они попали в автокатастрофу. Хильберто исполнил мечту своих родных: вся семья собиралась вместе посетить чемпионат. В память о свеой семье мужчина побывал на игровом поле и взял автографы у топовых футболистов.

Фото: twitter.com/InfosFuteboI

Путешественник из Египта Египетский болельщик отправился из Каира на ЧМ-2018 на велосипеде. Правда, часть пути он преодолел на самолете.

Фото: facebook.com/ibnnufal

Фото: facebook.com/ibnnufal

Жена не пустила на чемпионат Мексиканец Хавьер мечтал попасть на чемпионат мира по футболу, но его не пустила жена. Друзья сделали картонную копию фаната во весь рост. Искусственного Хавьера нарядили в футболку с надписью: «Моя старушка не отпустила меня».

Фото: nstagram.com/inguesumatrushka

Благородный жест Роналду Нападающий сборной Уругвая Эдисон Кавани получил травму в матче против португальцев. Криштиану Роналду помог уругвайскому форварду покинуть игровое поле, подставив сопернику плечо. «Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают

Фото: twitter.com/SquawkaNews

Гол Крооса на последней минуте матча Победный гол Тони Крооса принес сборной Германии победу в матче со Швецией. Немецкий полузащитник забил мяч в ворота противника на последней минуте встречи.

Фото: nstagram.com/toni.kr8s

Эмоции Диего Марадоны Пожалуй, самым эмоциональным болельщиком в матче Аргентина против Нигерии стал легендарный Диего Марадона. Он рьяно переживал, показывал неприличные жесты. В конце первого тайма даже уснул на время. Марадона объяснил причины плохого самочувствия во время матча Аргентина – Нигерия

Звездные болельщики Национальную сборную России активно поддерживали знаменитости. После побед команды они поздравляли спортсменов с отличным результатом. Например, Денис Мацуев опубликовал видео с Михаилом Боярским в Instagram. Они показали, как надо болеть за команду. Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ

Фото: instagram.com/matsuevdenis

Дубль Мбаппе Благодаря дублю молодого нападающего Килиана Мбаппе сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира. А команда Аргентины вылетела с чемпионата мира. Молодой француз повторил достижение легендарного Пеле, а также стал самым быстрым футболистом в мире. Теперь Мбаппе называют главной восходящей футбольной звездой. За него воевали «Барселона» и «Реал». Килиан Мбаппе – настоящий подарок для сборной Франции

Обручальное кольцо девушки Роналду На матче Португалия-Марокко невеста Роналду Джорджина Родригес показала обручальное кольцо. В ноябре 2017 Джорджина родила португальцу дочь. Девушка Роналду в России: показала помолвочное кольцо и прогулялась по Москве

Фото: instagram.com/georginagio

Петер Шмейхель болеет за сына Легендарный футболист Петер Шмейхель посетил игру Дании с Хорватией. Он очень эмоционально поддерживал своего сына Каспера с трибун.

Семья посла ЧМ-2018 болеет за Францию

Наталья Водянова, российская супермодель и актриса стала послом чемпионата мира по футболу в России. Наталья – основатель фонда «Обнаженные сердца». Во время мундиаля она организовывала благотворительные вечера. Все собранные деньги были направлены на создание служб помощи детям с особенностями развития.





Источник фото: instagram.com/natasupernova

А после победы сборной России в матче с Испанией Наталья пожертвовала 1 миллион рублей на развитие дворового футбола.



Источник фото: instagram.com/natasupernova



Финальный матч Франция – Хорватия Водянова смотрела со своей семьей. После того как французы стали чемпионами, супермодель выложила эмоциональный ролик, на котором запечатлена реакция мужа, сына и других болельщиков.





Источник фото: instagram.com/natasupernova