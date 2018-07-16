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Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу

16 июля 2018 09:52
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15 июля прошел финал чемпионата мира по футболу в России. В решающем матче сразились сборные Франции и Хорватии. Французы разгромили противника со счетом 4:2 и стали двукратными чемпионами мира. Мы составили список самых ярких моментов турнира. Они привлекли внимание многих СМИ в разных уголках планеты и стали самыми обсуждаемыми в социальных сетях. 

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Немец на бочке

Болельщик из Германии решил добраться до мундиаля в России на «пивной бочке». Мужчина каждый день преодолевал около ста километров. И его путь проходил через Беларусь. 

Немец едет на ЧМ по футболу на «пивной бочке». Как это выглядит и что болельщик думает о Беларуси

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-1

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-3

Дети самого известного болельщика

Дети знаменитого болельщика из Бразилии продолжили традицию посещать ЧМ и после смерти отца. Они приехали на чемпионат с копией главного трофея. 

Первый ЧМ без знаменитого фаната из Бразилии. После смерти отца поддержать сборную приехали его сыновья

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-6

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-8

Фото: PA Wire/PA Images

Слезы Дзюбы

Основное время матча Россия-Хорватия закончилось вничью. В серии пенальти сборная России уступила хорватским футболистам. Нападающий Артём Дзюба не смог сдержать слез в послематчевом интервью.

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Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-11

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале MyDream

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале MyDream

Нога Акинфеева 

После отбитых пенальти в матче со сборной Испании ногу голкипера Игоря Акинфеева сделали настоящим символом российской команды – «ногой бога». Музыкант Сергей Шнуров даже сочинил стихотворение по этому поводу.

Как Акинфеев вытянул сборную России в матче с испанцами

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-16

Фото: instagram.com/teamrussia

Три кокошника 

Героями матча России с Испанией стали не только игроки, но и три болельщика в кокошниках, которые ели хот-доги на трибунах.

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Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-19

Хет-трик Роналду 

В групповом этапе ЧМ-2018 капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота Испании. Матч закончился со счетом 3:3.

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Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-22

Фото: vk.com/fifaworldcup

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-24

Фото: vk.com/fifaworldcup

Симуляции Неймара

Бразильский нападающий Неймар показал себя не с очень хорошей стороны. За время чемпионата он пролежал на газоне около 14 минут.

Больше интересных фактов о Неймаре – здесь.

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-27

Фото: twitter.com/h3l3nnnn

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-29

Фото: twitter.com/Omar_zmn

Фанаты и футболисты убрали за собой мусор 

После поражения в игре с бельгийцами японские болельщики убирали за собой мусор с трибун. А футболисты – в раздевалке.

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-32

Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-34

Фото: twitter.com/WalshU_Soccer

То же самое сделали фанаты из России после матча со сборной Хорватии.

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-37

Фото: facebook.com/sportsru

Травля Федора Смолова 

После незабитого пенальти в ворота Хорватии в решающий момент болельщики начали травить Федора Смолова в социальных сетях. Российскому форварду пришлось даже на время закрыть свой Instagram.

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram (читать далее). 

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-40

Фото: witter.com/p_yurevna

Майки погибших родных 

Мексиканский болельщик приехал на ЧМ-2018 с майками своих погибших жены и детей. За два месяца до мундиаля они попали в автокатастрофу. Хильберто исполнил мечту своих родных: вся семья собиралась вместе посетить чемпионат. В память о свеой семье мужчина побывал на игровом поле и взял автографы у топовых футболистов.

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-43

Фото: twitter.com/InfosFuteboI

Путешественник из Египта 

Египетский болельщик отправился из Каира на ЧМ-2018 на велосипеде. Правда, часть пути он преодолел на самолете.

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-46

Фото: facebook.com/ibnnufal

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-48

Фото: facebook.com/ibnnufal

Жена не пустила на чемпионат 

Мексиканец Хавьер мечтал попасть на чемпионат мира по футболу, но его не пустила жена. Друзья сделали картонную копию фаната во весь рост. Искусственного Хавьера нарядили в футболку с надписью: «Моя старушка не отпустила меня».

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-51

Фото: nstagram.com/inguesumatrushka

Благородный жест Роналду 

Нападающий сборной Уругвая Эдисон Кавани получил травму в матче против португальцев. Криштиану Роналду помог уругвайскому форварду покинуть игровое поле, подставив сопернику плечо. 

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Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-54

Фото: twitter.com/SquawkaNews

Гол Крооса на последней минуте матча 

Победный гол Тони Крооса принес сборной Германии победу в матче со Швецией. Немецкий полузащитник забил мяч в ворота противника на последней минуте встречи.

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-57

Фото: nstagram.com/toni.kr8s

Эмоции Диего Марадоны

Пожалуй, самым эмоциональным болельщиком в матче Аргентина против Нигерии стал легендарный Диего Марадона. Он рьяно переживал, показывал неприличные жесты. В конце первого тайма даже уснул на время.

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Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-60

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-62

Звездные болельщики

Национальную сборную России активно поддерживали знаменитости. После побед команды они поздравляли спортсменов с отличным результатом. Например, Денис Мацуев опубликовал видео с Михаилом Боярским в Instagram. Они показали, как надо болеть за команду. 

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Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-65

Фото: instagram.com/matsuevdenis

Дубль Мбаппе 

Благодаря дублю молодого нападающего Килиана Мбаппе сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира. А команда Аргентины вылетела с чемпионата мира. Молодой француз повторил достижение легендарного Пеле, а также стал самым быстрым футболистом в мире. Теперь Мбаппе называют главной восходящей футбольной звездой. 

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Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-68

Обручальное кольцо девушки Роналду

На матче Португалия-Марокко невеста Роналду Джорджина Родригес показала обручальное кольцо. В ноябре 2017 Джорджина родила португальцу дочь. 

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Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-71

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-73

Фото: instagram.com/georginagio

Петер Шмейхель болеет за сына

Легендарный футболист Петер Шмейхель посетил игру Дании с Хорватией. Он очень эмоционально поддерживал своего сына Каспера с трибун. 

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-76

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-78

Семья посла ЧМ-2018 болеет за Францию

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-81

Наталья Водянова, российская супермодель и актриса стала послом чемпионата мира по футболу в России. Наталья – основатель фонда «Обнаженные сердца». Во время мундиаля она организовывала благотворительные вечера. Все собранные деньги были направлены на создание служб помощи детям с особенностями развития.


Источник фото: instagram.com/natasupernova

А после победы сборной России в матче с Испанией Наталья пожертвовала 1 миллион рублей на развитие дворового футбола.

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу-84


Источник фото: instagram.com/natasupernova

Финальный матч Франция – Хорватия Водянова смотрела со своей семьей. После того как французы стали чемпионами, супермодель выложила эмоциональный ролик, на котором запечатлена реакция мужа, сына и других болельщиков.


Источник фото: instagram.com/natasupernova

«Да здравствует Франция! Главней всего погода в доме», – так Водянова подписала этот ролик. Напомним, супруг модели – французский бизнесмен. 

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Криштиану Роналду # Диего Марадона # Килиан Мбаппе # Тони Кроос # Фотофакт

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