Команда
Руководство
Александр Осенко
Генеральный директор
Татьяна Корнеенкова
Заместитель генерального директора по экономике
Александр Третьяков
Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам
Олег Шапель
Заместитель генерального директора
Юлия Крыницкая
Генеральный продюсер
Денис Рачко
Директор технической дирекции
Ирина Усова
Директор программной дирекции, председатель профсоюзного комитета
Любовь Титоренко
Директор дирекции коммерческих программ
Ведущие
Екатерина Забенько
Алёна Сырова
Евгений Пустовой
Ольга Коршун
Григорий Азарёнок
Наталья Надольская
Виктория Ходосок
Юлия Алексеюк
Юлия Силипицкая
Светлана Андралович
Анастасия Лавринчук
Ольга Власовец
Андрей Муковозчик
Виктория Маркевич
Алексей Юцкевич
Михаил Свито
Юлия Самусенко
Андрей Лазуткин
Александр Меженный
Александра Каштанова
Ольга Бурлакова
Юрий Царёв
Александр Стасевич
Алеся Алехнович
Илья Нечаев
«Новое утро» на «РТР-Беларусь»