Председатель Кабинета министров Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Беларусь

В Беларусь с официальным визитом прибыл председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Бишкек выстаивают сотрудничество по многим направлениям. Успешно реализуем торгово-экономические проекты. Так в Кыргызстане действует предприятие по производству лифтов и сборке трансформаторов. Государства движутся в одном направлении по пути импортозамещения и взаимной кооперации. Общая у стран и история. Поэтому, по традиции, состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу Победы.

Кроме того, Беларусь и Кыргызстан – участники практически всех региональных объединений на постсоветском пространстве – таких, как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.