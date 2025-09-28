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Председатель Кабинета министров Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Беларусь

28 сентября 2025 13:38
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В Беларусь с официальным визитом прибыл председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Кабинета министров Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Беларусь -2

Минск и Бишкек выстаивают сотрудничество по многим направлениям. Успешно реализуем торгово-экономические проекты. Так в Кыргызстане действует предприятие по производству лифтов и сборке трансформаторов. Государства движутся в одном направлении по пути импортозамещения и взаимной кооперации. Общая у стран и история. Поэтому, по традиции, состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу Победы. 

Кроме того, Беларусь и Кыргызстан – участники практически всех региональных объединений на постсоветском пространстве – таких, как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

# Беларусь-Кыргызстан

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