В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком и Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».
«Это наша задача – каким-то, возможно, сложным способом, но привлечь их к труду».
«Каждое поколение отлично друг от друга. Важно сделать так, чтобы то, что у нас сегодня есть, превратить в достижение и пустить в правильном русле».
«Мы разрушим ту позицию, когда семья – это заключенный брак в органах ЗАГС, где все в соответствии с законодательством».
«Почему мы говорим «да»? Потому что это выявит вероятности возникновения заболеваний».
«Ответственность мам, которые во что бы то ни было хотят, чтобы ребенок получил высшее образование. Пожалуйста, слушайте своих детей, чего хотят ваши дети».
«Люди, обладающие высшим образованием, я бы сказал, даже классическим образованием, в любом случае потом в перспективе растут быстрее».
«Это нормально для детской психики. Это ее развивает, закаляет».
« У нас стала нормой агрессия. Ее очень много в мире. Мы не справляемся с информацией. У нас растет тревожность, у нас растет депрессивное состояние, у нас растет количество обращений к психологам».
«Мемориалы, стенды, посвященные героям Великой Отечественной войны, нашей Великой Отечественной войне, нашей исторической памяти, это святые места».
«Сейчас мы живем, к сожалению или к счастью, в эпоху, когда человек, а именно наш ребенок реально погружен в интернет, у него все мелькает перед глазами, ему действительно уже неинтересно. Должна постоянно сменяться картинка», – отметил педагог.
«Вегетарианство хорошо, когда ты подходишь, соблюдаешь определенный подход к жизни, философию жизни, когда ты расставляешь свои приоритеты и здраво употребляешь пищу».
«Белок несет генную информацию, он защищает наш иммунитет, он формирует гемоглобин в нашей крови».
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