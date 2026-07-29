Учитель истории из Минска создал настольную игру «Операция Багратион»! Рассказываем, в чем ее суть

«Сейчас мы живем, к сожалению или к счастью, в эпоху, когда человек, а именно наш ребенок реально погружен в интернет, у него все мелькает перед глазами, ему действительно уже неинтересно. Должна постоянно сменяться картинка», – отметил педагог.