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ДА!НО...

В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком и Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

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Сюжеты проекта

Как руководителю найти подход к поколению зумеров? Советы психолога
29 июля 2026 17:42

Как руководителю найти подход к поколению зумеров? Советы психолога

Учесть интересы, но не идти на поводу: Михаил Оксенюк о работе с молодыми специалистами
29 июля 2026 17:39

Учесть интересы, но не идти на поводу: Михаил Оксенюк о работе с молодыми специалистами

Мы разрушим семейные устои – мнение психолога о генетических паспортах
22 июля 2026 17:38

Мы разрушим семейные устои – мнение психолога о генетических паспортах

Для чего нужен генетический паспорт – объяснили в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси
22 июля 2026 17:37

Для чего нужен генетический паспорт – объяснили в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси

Нужен ли диплом при устройстве на работу? Ответила карьерный консультант
15 июля 2026 17:57

Нужен ли диплом при устройстве на работу? Ответила карьерный консультант

Важно ли высшее образование для продвижения по карьерной лестнице? Мнение руководителя IT-компании
15 июля 2026 17:43

Важно ли высшее образование для продвижения по карьерной лестнице? Мнение руководителя IT-компании

Игрушки-страшилки стали трендом? Мнение
08 июля 2026 17:36

Игрушки-страшилки стали трендом? Мнение

Врач-психиатр объяснила, как на самом деле лабубу влияет на психику ребенка
08 июля 2026 17:28

Врач-психиатр объяснила, как на самом деле лабубу влияет на психику ребенка

TikTok-челленджи у мемориалов – это танцы на костях? Ответили эксперты
01 июля 2026 17:51

TikTok-челленджи у мемориалов – это танцы на костях? Ответили эксперты

Учитель истории из Минска создал настольную игру «Операция Багратион»! Рассказываем, в чем ее суть
01 июля 2026 17:31

Учитель истории из Минска создал настольную игру «Операция Багратион»! Рассказываем, в чем ее суть

Это философия! Вегетарианка Наталья Евенко рассказала, почему решила отказаться от мяса
24 июня 2026 18:14

Это философия! Вегетарианка Наталья Евенко рассказала, почему решила отказаться от мяса

Врач-диетолог: я против вегетарианства, людям нужно употреблять мясо
24 июня 2026 17:58

Врач-диетолог: я против вегетарианства, людям нужно употреблять мясо