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Азарёнок. Тайные пружины политики

«Ложь не есть правда, а истина всегда одна». Авторская журналистика на СТВ! Григорий Азарёнок и его рубрика «Тайные пружины политики».

Сюжеты проекта

«Читаешь Ильича – и вся заграничная оппозиция перед тобой». Азаренок о трудах Ленина
30 сентября 2026 17:45

«Читаешь Ильича – и вся заграничная оппозиция перед тобой». Азаренок о трудах Ленина

Азаренок: Польшу ничему ее история не учит!
23 сентября 2026 18:16

Азаренок: Польшу ничему ее история не учит!

Азаренок: позорище какое – США, гегемон, сверхдержава, а бабки маленькой Беларуси задолжали
16 сентября 2026 18:26

Азаренок: позорище какое – США, гегемон, сверхдержава, а бабки маленькой Беларуси задолжали

«Убийство сотен тысяч, чтобы напугать Сталина». Азаренок – о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
09 сентября 2026 18:53

«Убийство сотен тысяч, чтобы напугать Сталина». Азаренок – о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Зеленский не заботится о детях – это дешевый спектакль! Азаренок про 1 сентября в подвалах Украины
02 сентября 2026 17:43

Зеленский не заботится о детях – это дешевый спектакль! Азаренок про 1 сентября в подвалах Украины

Азаренок: нас вышвырнули из Советского Союза, особенно Беларусь
26 августа 2026 17:27

Азаренок: нас вышвырнули из Советского Союза, особенно Беларусь

Азаренок: сначала один комик идет в президенты, а потом провоцирует самую большую бойню в Европе
29 июля 2026 17:37

Азаренок: сначала один комик идет в президенты, а потом провоцирует самую большую бойню в Европе

Беглые готовили теракт в Польше – кого хотели взорвать и какие мотивы? Рассказал Азаренок
25 июля 2026 17:40

Беглые готовили теракт в Польше – кого хотели взорвать и какие мотивы? Рассказал Азаренок

Азаренок: Лукашенко – крестьянский Вождь, от земли, от труда, от пашни. Поэтому не касаются нас катаклизмы
22 июля 2026 17:34

Азаренок: Лукашенко – крестьянский Вождь, от земли, от труда, от пашни. Поэтому не касаются нас катаклизмы

Азаренок про узбеков, прибывших в Беларусь: у нас «диктатура», у нас мышь не пробежит без спецразрешения!
15 июля 2026 18:11

Азаренок про узбеков, прибывших в Беларусь: у нас «диктатура», у нас мышь не пробежит без спецразрешения!

Азаренок: оргию капитализма пора заканчивать!
08 июля 2026 17:58

Азаренок: оргию капитализма пора заканчивать!

Азаренок: Зеленский был готов ударить, но Батька отвел беду
01 июля 2026 17:54

Азаренок: Зеленский был готов ударить, но Батька отвел беду