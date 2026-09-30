«Ложь не есть правда, а истина всегда одна». Авторская журналистика на СТВ! Григорий Азарёнок и его рубрика «Тайные пружины политики».
А вот, кстати, в Кембриджах и Оксфордах марксизм и ленинизм штудируют постранично, с карандашиками и экзамены сдают. А разве ж не актуально ныне?
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
«Я искренне горд за своего лидера. Только он на этой планете может так разговаривать с американцами. Если другие падают ниц и целуют ковбойские сапоги – Батька говорит конкретно».
«Очередная памятная дата. Сегодня годовщина американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Самая «человеколюбивая» и «свободная» страна на свете сбросила две атомные бомбы на мирные города, где не было никаких военных объектов».
«Но, согласитесь, очень символично получилось. Зато мовна боротьба всегда идет по плану. Вот в родительских чатах Украины рассылают памятку, что даже там, в этих самых родительских чатах, запрещено говорить по-русски».
Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
«Но никто даже не может остановиться и задуматься, крикнуть, возмутиться, прокричать – ты же не это говорил, гад, что же ты творишь. Такого сразу пакуют, избивают и, как нынче модно говорить, обнуляют».
Что известно на данный момент?
«Не потом бы полили мы землю, а кровью. Не колбасами бы мы питались, а собаки бродячие доедали бы останки мяса с костей человеческих у дороги и во дворах».
В Сети распространяется чушь о грядущем узбекском иге. А ведь не в первый раз. Помните, как уже готовились к отражению орд пакистанцев? И что? И ничего. Никто их в глаза не видел.
Пора брать за горло нуворишей. Пора им кости выворачивать, богатеям этим оборзевшим.
«Батька своей выдержкой, тайными переговорами, а также стальным спокойствием беду отвел, он прошел по очень тонкому льду».
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