Азарёнок. Тайные пружины политики

Азаренок: сначала один комик идет в президенты, а потом провоцирует самую большую бойню в Европе

«Но никто даже не может остановиться и задуматься, крикнуть, возмутиться, прокричать – ты же не это говорил, гад, что же ты творишь. Такого сразу пакуют, избивают и, как нынче модно говорить, обнуляют».