Что было: А судьи кто на ЧМ-2018/ Жизнь не по рейтингам

Желтые метки зеленых полей

Американский арбитр Марк Гейгер в матче ЧМ-2018 Англия – Колумбия (4:3) поставил рекорд чемпионата по количеству предупреждений – 8 желтых карточек. Из них 6 досталось колумбийцам. Бывший нападающий сборной Асприлья довольно образно оценил итоги матча: «Очень сложно победить, когда судья играет за королеву Англии». Капитан команды Фалькао вообще назвал судейство Гейгера позором. Англичане, понятное дело, претензий не высказывали.

Кстати, о карточках. Раньше бывали случаи, когда устные предупреждения судьи не всегда были понятны как игрокам, так и зрителям. Во избежание подобных недоразумений арбитр из Англии Кен Астон предложил ввести жёлтые и красные карточки – по примеру светофора. На ЧМ-1970 они впервые были применены в играх. А рекорд был поставлен на ЧМ-2006. Российский судья Валентин Иванов «выписал» в игре Португалии и Голландии 16 желтых карточек.

Судьи на нынешнем чемпионате пользуются не меньшим вниманием зрителей, чем звезды футбола. Может быть, потому, что впервые им в помощь внедрили систему видеоповторов (VAR). Сомневаешься – пойди, посмотри спорный эпизод на экране. Создатели системы рассчитывали и на то, что она будет играть профилактическую роль: футболист знает, что за ним следят 35 камер, и меньше фолит или симулирует. Кроме того, всем арбитрам впервые вручили наручные хронометры Big Ben стоимостью 4950 евро – настоящие микрокомпьютеры с различными функциями. Гаджеты запоминают информацию о показанных желтых и красных карточках, голах и заменах по ходу матча. Часы даже начинают вибрировать, как только мяч пересекает линию ворот. Короче, научно-технический прогресс постепенно входит в жизнь большого спорта. Возможно, настанет время, когда арбитров на поле заменят роботы. А пока мы фантазируем о будущем, участники чемпионата думают о дне сегодняшнем. Судейство, даже подкрепленное техническими новинками, не устроило не только колумбийцев. Футбольная ассоциация Египта намерена подать жалобу в ФИФА на качество работы рефери в матче с Россией (1:3). Египтяне считают, что судья проигнорировал возможность использовать систему VAR в эпизоде с падением их игрока Мохсена в штрафной площади, а это был явный пенальти. Футбольный союз Сербии подаст протест на судейство в матче с командой Швейцарии. А Федерация футбола Марокко уже направила в ФИФА письмо с жалобой на якобы судейские ошибки в матчах против Португалии и Испании. В своих бедах они винят того же Марка Гейгера и узбека Равшана Ирматова.

От арбитра, безусловно, зависят цифры на табло. Но итог игры – это все же уровень подготовки команд. На судей жалуются проигравшие. Победители в это время идут к медалям.

Это не точно

Любим мы читать всякие рейтинги. Беларусь вышла на восьмое место в рейтинге стран… О, здорово!.. Минск занимает вторую строчку среди столиц СНГ … Вот это круто! Страна занимает пятое место в мире по экспорту… И такой информации мы встречаем немало, каждый раз возбуждаясь от чувства гордости и глубокого удовлетворения.

Вот, например, консалтинговая компания Mercer опубликовала очередной рейтинг городов мира. Она делает это ежегодно. На сей раз анализу подверглись европейские города, наиболее дешевые для проживания иностранных специалистов. И что вы думаете? Самым дешевым оказался наш родной Минск! Он занимает 202 место. Наши соседи в рейтинге (он составлен по убывающей) расположились так: Москва – на 17-м, Рига – на 92-м, Вильнюс – на 148-м, Варшава – на 154-м, Киев – на 173-м. Оцениваются порядка 200 позиций – стоимость проживания, транспорт, питание, отдых и развлечения и т.д.

Если по правде, то к подобной информации мы относимся с определенным скепсисом, потому как мы сами лучше, чем Forbes или Moodys, знаем и ощущаем по собственному карману уровень нашей экономики и социального обеспечения. Странные эти подсчеты. Еще несколько лет назад, в 2014-м, ВОЗ в докладе «О положении в области алкоголя и здоровья» признала белорусов самой пьющей нацией в мире. Сегодня мы уже в середине европейского рейтинга. Вроде бы большой прогресс и протрезвление. А что, в нашем доме что-нибудь изменилось?

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В.Д.