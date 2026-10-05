Авторская рубрика «Вопросы от блондинок».
«Ведь долгосрочная стратегия англосаксов всегда предусматривала разжигание малых и больших костров на внешних границах России».
«Америку пытались сделать снова великой, а в итоге от Трампа на выборах отворачивается даже Техас, самый республиканский штат США».
Авторская рубрика Андрея Муковозчика «Вопросы от блондинок».
«Ни следа, ни демократии, ни толерантности, ни мультикультурности».
Как Европа стала полем боя, на котором сошлись сильные миры сего, – расскажем в «Занимательной политологии».
«А вывод будет неожиданный. С Годом белорусской женщины вас, девчонки, даже французы поздравляют».
«На вопрос, что для вас в жизни является наиболее важным, 81 % ответил «здоровье». Даже не семья, про которую вспомнил 61 % опрошенных».
В какой точке независимость и единство сходятся и как их не потерять – ко Дню народного единства расскажем в «Занимательной политологии».
В Беларуси началась активная подготовка законодательной базы для внедрения беспилотного транспорта. Так что уже через два-три года по улицам городов могут побежать трамваи без вагоновожатых. Доверитесь такому транспорту?
Поток людей через границы с общеевропейцами, несмотря на все их запреты и заборы, чванство и хамство – все равно сочится неостановимой струйкой.
«Поэтому визит Кушнера и Уиткоффа целый месяц откладывали на сентябрь. Видимо, пытаясь создать условия, чтобы Россия согласилась на перемирие в воздухе, если уж Patriot не будет».
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