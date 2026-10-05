Авторская журналистика

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В Елисейском дворце не понимают, в какую сторону французам жить дальше – Муковозчик
05 октября 2026 17:20

В Елисейском дворце не понимают, в какую сторону французам жить дальше – Муковозчик

Муковозчик: мы наблюдаем распад коденции капитализма, глобализма, не видя, что идет ему на смену
02 октября 2026 17:22

Муковозчик: мы наблюдаем распад коденции капитализма, глобализма, не видя, что идет ему на смену

Лазуткин: Трамп не может победить даже американский телеканал, не говоря уже об Иране или Китае
29 сентября 2026 17:25

Лазуткин: Трамп не может победить даже американский телеканал, не говоря уже об Иране или Китае

Муковозчик: реклама и отношение к ней есть борьба снаряда и брони
28 сентября 2026 18:41

Муковозчик: реклама и отношение к ней есть борьба снаряда и брони

«Иформационный бандитизм!» Муковозчик о том, как YouTube борется с белорусскими СМИ
25 сентября 2026 18:14

«Иформационный бандитизм!» Муковозчик о том, как YouTube борется с белорусскими СМИ

Европа останется крайней. Почему в Брюсселе боятся затяжной борьбы США и Китая?
22 сентября 2026 17:31

Европа останется крайней. Почему в Брюсселе боятся затяжной борьбы США и Китая?

Во Франции откроют памятник советским женщинам-партизанам. Есть ли подвох – разобрал Муковозчик
21 сентября 2026 17:27

Во Франции откроют памятник советским женщинам-партизанам. Есть ли подвох – разобрал Муковозчик

Белорусы еще не поняли, что главное для здоровья – спорт. Муковозчик о результатах социсследования
18 сентября 2026 17:50

Белорусы еще не поняли, что главное для здоровья – спорт. Муковозчик о результатах социсследования

17 сентября – правда о воссоединении. И как Западная Беларусь спасла Москву в 1941 году? Лазуткин
15 сентября 2026 18:55

17 сентября – правда о воссоединении. И как Западная Беларусь спасла Москву в 1941 году? Лазуткин

ИИ будет управлять транспортом? О ближайшем будущем порассуждал Андрей Муковозчик
14 сентября 2026 20:20

ИИ будет управлять транспортом? О ближайшем будущем порассуждал Андрей Муковозчик

«А зачем вам туда, земляки?» Муковозчик – об унижениях и провокациях на границе с ЕС
11 сентября 2026 18:58

«А зачем вам туда, земляки?» Муковозчик – об унижениях и провокациях на границе с ЕС

Куда Украину привел «воздушный террор» Зеленского? Политолог о поражении крупных складов ракет
08 сентября 2026 18:31

Куда Украину привел «воздушный террор» Зеленского? Политолог о поражении крупных складов ракет