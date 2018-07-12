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Николай Басков о «Славянском базаре в Витебске»: «Будто ты приезжаешь в гости к близким родственникам»

12 июля 2018 18:48
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Новости Беларуси. Николай Басков не просто привез на «Славянский базар» в Витебск свое шоу, но и успел побывать на концертах у звездных коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звездный голос впервые приехал на фестиваль со своими родителями.

Николай Басков о «Славянском базаре в Витебске»: «Будто ты приезжаешь в гости к близким родственникам»-1

Николай Басков, народный артист России:
На «Славянском базаре в Витебске» царит атмосфера добрая, невероятная энергетика. Зрители очень горячие, любящие. Мало осталось таких мест, в которых чувствуется что-то домашнее, будто ты приезжаешь в гости к близким родственникам.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Николай Басков # Фотофакт

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