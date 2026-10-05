Прикосновение к свету

Во Владимире открыли памятник князю Андрею Боголюбскому. Пообщались со скульптором Ильей Кирьяновым

Что связывает древние города Владимир и Полоцк, а также князя Андрея и преподобную Ефросинью, как был установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы? Об этом и не только поговорили с гостями.