Как сохранить бодрость духа и тела в золотом возрасте? Такой вопрос нередко задают насельницы Свято-Елисаветинского монастыря матушке Марии Литвиновой.
Еще в первых христианских общинах были определены люди, на которых возлагалось особое служение, помощи своим ближним.
Что связывает древние города Владимир и Полоцк, а также князя Андрея и преподобную Ефросинью, как был установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы? Об этом и не только поговорили с гостями.
Гость программы «Прикосновение к свету» – многодетный отец, эксперт и психолог благотворительного фонда в защиту семьи, материнства и детства «Покров» Руслан Писаренко.
Приход календарной осени связан с началом нового церковного богослужебного года. Как и День знаний, он празднуется 1 сентября.
Праздник в честь обретения Минской иконы Пресвятой Богородицы и Всебелорусский крестный ход встретили жители и гости Минска.
Храм в честь святого Николая Японского в Минске известен своими разнообразными просветительскими проектами, а еще экологической тропой, которая огибает территорию прихода.
В 2026 году исполнилось 20 лет прославлению святой блаженной Валентины Минской, можно сказать, нашей современницы. Так сложилось, что память ее празднуется в один день со святой XIX века, блаженной Ксенией Петербургской.
В агрогородке Сосновка в 30 километрах от Жировичского мужского монастыря находится центр «Анастасис», в котором уже 15 лет помогают тем, кто вступил на путь освобождения от зависимостей.
О том, что необходимо взять с собой крестоходцу, об организации молитвенного шествия и о том, что обретает человек на этом пути, мы поговорили с гостем.
Международный фестиваль православной культуры уже в пятый раз принимает знаменитый Национальный музей-заповедник.
Человек, приезжая в монастырь, погружается в насыщенный ритм жизни, где одни занятия проходят, общение духовное, плюс богослужения, подготовка к исповеди.
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