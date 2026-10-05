Прикосновение к свету

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Как сохранить бодрость духа и тела в золотом возрасте? Ответила монахиня
05 октября 2026 09:39

Как сохранить бодрость духа и тела в золотом возрасте? Ответила монахиня

Под Минском работает Диаконический дом социального служения – узнали, как там помогают людям
28 сентября 2026 11:31

Под Минском работает Диаконический дом социального служения – узнали, как там помогают людям

Во Владимире открыли памятник князю Андрею Боголюбскому. Пообщались со скульптором Ильей Кирьяновым
21 сентября 2026 14:05

Во Владимире открыли памятник князю Андрею Боголюбскому. Пообщались со скульптором Ильей Кирьяновым

Можно ли научиться мужеству? Пообщались с психологом и многодетным отцом Русланом Писаренко
14 сентября 2026 13:04

Можно ли научиться мужеству? Пообщались с психологом и многодетным отцом Русланом Писаренко

Почему церковный новый год празднуется в сентябре? Ответил протоиерей
07 сентября 2026 12:18

Почему церковный новый год празднуется в сентябре? Ответил протоиерей

Прошел путь длиной 250 км! Пообщались с незрячим поэтом, который принял участие во Всебелорусском крестном ходе
31 августа 2026 09:32

Прошел путь длиной 250 км! Пообщались с незрячим поэтом, который принял участие во Всебелорусском крестном ходе

Экологический дворик – рассказываем о просветительских проектах в Храме святителя Николая Японского
24 августа 2026 09:44

Экологический дворик – рассказываем о просветительских проектах в Храме святителя Николая Японского

«Их коснулась Божья благодать» – в чем схожи духовные подвиги Ксении Петербургской и Валентины Минской?
17 августа 2026 09:34

«Их коснулась Божья благодать» – в чем схожи духовные подвиги Ксении Петербургской и Валентины Минской?

Уже 15 лет помогают освобождаться от зависимостей – пообщались с директором центра реабилитации «Анастасис»
10 августа 2026 08:59

Уже 15 лет помогают освобождаться от зависимостей – пообщались с директором центра реабилитации «Анастасис»

Путь длиной – 250 км! Рассказываем, каким будет V Всебелорусский крестный ход «Жировичи – Минск»
03 августа 2026 08:35

Путь длиной – 250 км! Рассказываем, каким будет V Всебелорусский крестный ход «Жировичи – Минск»

«Несвиж Христов приглашает» – о международном фестивале поговорили с протоиереем Олегом Абрамовичем
28 июля 2026 11:48

«Несвиж Христов приглашает» – о международном фестивале поговорили с протоиереем Олегом Абрамовичем

Иеромонах Дамиан рассказал о программе «Монастырские духовные выходные» – узнали, что ждет участников
20 июля 2026 17:51

Иеромонах Дамиан рассказал о программе «Монастырские духовные выходные» – узнали, что ждет участников