Губерниев показал «танец любви» Домрачевой и Бьорндалена
16 июня восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален устроил вечеринку в честь завершения своей спортивной карьеры.
Как сообщил на своей странице в Instagram Дмитрий Губерниев, на мероприятие было приглашено более двухсот человек. Здесь присутствовали многие действующие биатлонисты, а также спортсмены, которые уже завершили карьеру.
Спортивный комментатор делился снимками с вечеринки.
Дмитрий Губерниев:
Все очень красивые и торжественные!!!! Даша и Кайса очень хорошенькие!!!! Уле трогательный!!! Волнуется!!!
Фото: instagram.com/guberniev_dmitry
Губерниев также поделился видео, на котором Бьорндален и его супруга – четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева – танцуют.
Дмитрий Губерниев:
Танец любви.
Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален
Скриншот: instagram.com/guberniev_dmitry
Подписчики оценили чувственный танец пары.
«Талантливые люди талантливы во всем»,
«Какие они классные»,
Скриншот: instagram.com/guberniev_dmitry
«О, как он на нее смотрит. Замечательная пара»,
«Какая гармоничная пара. Спасибо за возможность увидеть их в другой обстановке».
Напомним, что после нынешнего сезона Бьорндален принял решение завершить спортивную карьеру. Дарья Домрачева озвучит решение о продолжении спортивной карьеры в ближайшее время.