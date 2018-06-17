Губерниев показал «танец любви» Домрачевой и Бьорндалена

16 июня восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален устроил вечеринку в честь завершения своей спортивной карьеры.

Как сообщил на своей странице в Instagram Дмитрий Губерниев, на мероприятие было приглашено более двухсот человек. Здесь присутствовали многие действующие биатлонисты, а также спортсмены, которые уже завершили карьеру.

Спортивный комментатор делился снимками с вечеринки.

Дмитрий Губерниев:

Все очень красивые и торжественные!!!! Даша и Кайса очень хорошенькие!!!! Уле трогательный!!! Волнуется!!!