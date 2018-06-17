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Губерниев показал «танец любви» Домрачевой и Бьорндалена

17 июня 2018 08:58
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16 июня восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален устроил вечеринку в честь завершения своей спортивной карьеры.

Как сообщил на своей странице в Instagram Дмитрий Губерниев, на мероприятие было приглашено более двухсот человек. Здесь присутствовали многие действующие биатлонисты, а также спортсмены, которые уже завершили карьеру.

Спортивный комментатор делился снимками с вечеринки.

Дмитрий Губерниев:
Все очень красивые и торжественные!!!! Даша и Кайса очень хорошенькие!!!! Уле трогательный!!! Волнуется!!!

Губерниев показал «танец любви» Домрачевой и Бьорндалена-1

Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Губерниев также поделился видео, на котором Бьорндален и его супруга – четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева – танцуют.

Дмитрий Губерниев:
Танец любви.

Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален

Губерниев показал «танец любви» Домрачевой и Бьорндалена-4

Скриншот: instagram.com/guberniev_dmitry

Подписчики оценили чувственный танец пары.

«Талантливые люди талантливы во всем»,

«Какие они классные»,

Губерниев показал «танец любви» Домрачевой и Бьорндалена-7

Скриншот: instagram.com/guberniev_dmitry

«О, как он на нее смотрит. Замечательная пара»,

«Какая гармоничная пара. Спасибо за возможность увидеть их в другой обстановке».

Напомним, что после нынешнего сезона Бьорндален принял решение завершить спортивную карьеру. Дарья Домрачева озвучит решение о продолжении спортивной карьеры в ближайшее время.

# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален # Дмитрий Губерниев # Фотофакт

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