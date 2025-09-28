Здесь современное всё! Поговорили с директором «Тихиничей» о престижной работе на селе

В Беларуси качество продукции является безусловным приоритетом государственной политики, направленной на обеспечение продовольственной безопасности и заботу о здоровье граждан. Качественные белорусские продукты известны далеко за пределами страны и пользуются заслуженным спросом. О продовольственной безопасности поговорим с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, директором ОАО «Тихиничи» Юрием Владимировичем Васильцовым. Деревня будущего и рекордные намолоты

Виолетта Шаблинская, СТВ:

У Тихиничей статус деревни будущего. А в чем это будущее и что нужно сделать, чтобы его создать прямо сейчас? Юрий Васильцов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Смотря на нашу деревню, мы видим, что сделано для здоровья. Напротив работает замечательная музыкальная школа. Есть свой дом культуры. В музыкальной школе детей развивают по разным направлениям. Это и рисование, это пение, это работа на определенных инструментах. Президент и делал акцент на этом: создавать такие деревни будущего, где будут условия не хуже, чем в городах. Стащить все население именно в центр. Создать им условия для того, чтобы они жили и чувствовали себя хорошо. Виолетта Шаблинская:

Уборочная в стране завершилась. В вашем хозяйстве завершили жатву с рекордными цифрами намолота. Как аграриям удалось достичь такого результата? И ведь мало собрать урожай, его надо и сохранить.

Юрий Васильцов:

Гомельщина каждый год подвергается таким погодным условиям, как засуха. Если брать по анализу, то за последние годы, допустим, 2024-й, на Гомельщине более 70 дней иногда не выпадает атмосферных осадков. Что, в свою очередь, конечно, вносит корректировки к получению урожая сельхозкультур. В этом году погода нам, конечно, сопутствовала, но мы как работники сельского хозяйства не стоим на месте. Мы постоянно работаем над теми культурами, которые сегодня более или менее переносят эти засушливые условия. Потому что сегодня делать ставку на капризы погоды нельзя. Допустим, наше предприятие, оно сегодня основывается на том, чтобы получить необходимый объем концентрированного корма, чтобы себя обеспечить. Поэтому за последние семь лет мы пересмотрели свою структуру севооборота. По нашему анализу, у нас на Гомельщине это озимый клин, озимые зерновые. Они сегодня дают более устойчивую урожайность, чтобы мы могли получить достойный валовый сбор зерна. Необходимо соблюдать технологии возделывания зерновых культур. Есть регламент, который прописан. Необходимо соблюдать сроки сева. Ну и, конечно, необходимо вносить полный комплекс минеральных удобрений. А дальше проводить уходовые работы по озимым зерновым. Это защита растений, проводить фунгицидные, инсектицидные обработки. И в итоге получишь достойный урожай. Я считаю, что моя команда в целом справилась, люди знали ту ответственность, которая сегодня на них ложится. И мы внесли достойный вклад не только в развитие нашего Рогачевского района, но и в целом в Гомельскую область. С картошкой будем! Но как ее сохранить?

Виолетта Шаблинская:

Пресловутая тема картофеля. Мы видим, что уже с картошкой мы в этом году точно будем, а как у вас в хозяйстве хранится урожай? Юрий Васильцов:

Мы находимся сегодня с вами в современном картофелехранилище. Лет 10 назад государство подставило нам свое плечо в виде льготного кредитования, чтобы построить такое современное картофелехранилище, которое сегодня позволяет нам хранить здесь около 5 000 тонн картофеля. Это где-то 2 000 тонн мы закладываем семенного картофеля. И 3 000 тонн – это продовольственный картофель. Я сегодня не вижу проблемы, которая была в конце текущего года, с дефицитом картофеля. Ну, я считаю, что это просто создают такие искусственно, как называет наш Президент, условия, что мы не можем себя обеспечить картофелем. Нас не просто так называют бульбашами, потому что картофель мы растить в стране умеем. Я считаю, что мы спокойно можем закрывать весь свой внутренний рынок. Если будет в этом необходимость, то такие предприятия, как мы и другие, которые еще не занимаются активным выращиванием картофеля, либо овощами, если будут поставлены задачи, надо будет его производить 10-20 тысяч тонн – мы всегда готовы пойти на расширение площадей, чтобы закрывать все потребности внутреннего рынка. Новые виды разрабатываются 12-15 лет. Специалист рассказала, как создают сорта картофеля. Виолетта Шаблинская:

Результат невозможен без людей. Как обстоит дело с кадрами в хозяйстве и можете ли вы сказать, что работать в сельском хозяйстве – это престижно?

Юрий Васильцов:

У нас на предприятии трудится более 500 человек, на сегодня мы дефицита не испытываем. Четкий есть распорядок рабочего дня у моих всех специалистов. Каждый имеет сегодня два выходных. Он работает четко 8 часов. Понятно, что те, которые работают, например, в отрасли животноводства, либо те, которые работают в растениеводстве, у нас порой бывает 12 часов. Но у нас рабочий день не нормирован. Если необходим тот или иной специалист на объекте, в том числе животноводства, на каком-нибудь из молочно-товарных комплексов, то, соответственно, он приходит по графику. Он отработал 4-5 часов, потом необходимо ему еще вернуться. Он прекрасно понимает, он приходит и трудится. Работа на самом деле на селе, она престижная. Этот труд очень интересен, и каждый день интересен по-своему. Современный МТК! Какие надои?