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В Москве ОМОН не пропускал Марадону на парковку в «Лужниках» после матча-открытия ЧМ-2018

15 июня 2018 07:42
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Новости России. 14 июня после матча между сборными России и Саудовской Аравии Марадону не пропустили на парковку.  

Видеозапись инцидента разместил на странице в Twitter корреспондент агентства «Р-Спорт» Семён Галькевич.  

«Мощь. ОМОН не признал Марадону и не пускал к парковке...», – написал Галькевич.  

Марадону прооперируют в ближайшее время. Что с футболистом?  

В Москве ОМОН не пропускал Марадону на парковку в «Лужниках» после матча-открытия ЧМ-2018-1

Фото: instagram.com/maradona  

На записи видно, что ОМОН, который занимается охраной порядка в «Лужниках», не пропустил знаменитого аргентинца Диего Марадону.  

Некоторое время сопровождавшие футболиста люди пытались убедить пропустить его, но у них не получилось. В итоге председателю правления брестского «Динамо» пришлось искать обходной путь.  

К слову, к своим новым должностным обязанностям Марадона ещё не приступил.  

Аргентинец приедет в Беларусь после ЧМ по футболу – здесь подробнее.  

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Диего Марадона

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