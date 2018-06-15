В Москве ОМОН не пропускал Марадону на парковку в «Лужниках» после матча-открытия ЧМ-2018

Новости России. 14 июня после матча между сборными России и Саудовской Аравии Марадону не пропустили на парковку.
Видеозапись инцидента разместил на странице в Twitter корреспондент агентства «Р-Спорт» Семён Галькевич.
«Мощь. ОМОН не признал Марадону и не пускал к парковке...», – написал Галькевич.
Марадону прооперируют в ближайшее время. Что с футболистом?
Фото: instagram.com/maradona
На записи видно, что ОМОН, который занимается охраной порядка в «Лужниках», не пропустил знаменитого аргентинца Диего Марадону.
Некоторое время сопровождавшие футболиста люди пытались убедить пропустить его, но у них не получилось. В итоге председателю правления брестского «Динамо» пришлось искать обходной путь.
К слову, к своим новым должностным обязанностям Марадона ещё не приступил.
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