В Москве ОМОН не пропускал Марадону на парковку в «Лужниках» после матча-открытия ЧМ-2018

«Мощь. ОМОН не признал Марадону и не пускал к парковке...», – написал Галькевич.

Видеозапись инцидента разместил на странице в Twitter корреспондент агентства «Р-Спорт» Семён Галькевич.

Новости России. 14 июня после матча между сборными России и Саудовской Аравии Марадону не пропустили на парковку.

На записи видно, что ОМОН, который занимается охраной порядка в «Лужниках», не пропустил знаменитого аргентинца Диего Марадону.

Некоторое время сопровождавшие футболиста люди пытались убедить пропустить его, но у них не получилось. В итоге председателю правления брестского «Динамо» пришлось искать обходной путь.

К слову, к своим новым должностным обязанностям Марадона ещё не приступил.