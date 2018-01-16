«С годами становишься неким таким диспетчером. Человеком, который более стратегически мыслит». Большое интервью Дениса Майданова

Денис Майданов, заслуженный артист Российской Федерации, автор-исполнитель песен, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Очень рад видеть Вас и не перестаю поражаться Вашей отличной спортивной форме. Вы находите время для того, чтобы заниматься со штангой или ещё с чем-нибудь?

О спорте и чемпионате мира по футболу в России

Денис Майданов, автор-исполнитель песен, заслуженный артист Российской Федерации:

Со штангой – нет. Но так пытаюсь двигаться, конечно. В любое свободное время от гастролей. А его всё меньше и меньше. Но спорт нельзя убирать, иначе ты даже психологически начинаешь страдать, что-то тухнуть. В общем, спорт – такая, знаете… Люди, которые идут на тренировку, порой устают, но потом чувствуют вдохновение. Такое, знаете, очистка души и тела.

Егор Хрусталёв:

Впереди масса спортивных событий. И я хочу у Вас поинтересоваться, что Вас заводит больше всего: футбольный матч, хоккейный матч, просто Олимпийские игры и командный зачёт?

Денис Майданов:

Всё заводит! Везде, где есть наши, везде, где есть белорусы. Всегда болеем. И, конечно, грядущий чемпионат мира в России – это одно из главных событий спортивных. Я думаю, что следующим летом многие белорусы приедут в Россию посмотреть футбол мирового уровня, это – большое, огромное событие, которое мы все ждём.

Егор Хрусталёв:

Как Вы считаете, чисто психологически люди иногда делятся точно так же, как игроки в футбольной команде? Есть человек, который вратарь. Есть люди, которые защитники, подчищают за всеми остальными. Есть исключительно форварды. Ваша суть характера?

Денис Майданов:

Ваше кредо – «Всегда!» Давайте начнём со спортивной площадки. На спортивной площадке я – футболист, умею играть и, конечно, я – нападающий. Я – забивающий голы. Бью сильно, бегаю быстро. В общем, всё хорошо. С годами, с годами… Скажем, в начале карьеры, я думаю, что я был нападающим. Всё-таки в 2009 году, когда я вышел на сцену, нужно было нападать на радио, на телевидение, заставлять себя слушать. Но, слава Богу, материал был хороший. И народ принял, и поэтому мне люди помогли своим вниманием, своей симпатией. А сейчас, с годами, становишься, наверное, неким таким диспетчером. Человеком, который более стратегически мыслит. Потому что, действительно, многое уже достигнуто. Есть удовлетворение, радость от того, что состоялась карьера. Потому что для творческих людей… Вы знаете, они начинают сначала ради самореализации, а потом это уже становится делом твоей жизни. И, разумеется, кажется, что вот сейчас можно передохнуть. Вот забрался я бы на некое такое плато, и здесь можно отдохнуть. Но отдых заканчивается. Долго отдыхать нельзя. Отдохнуть можно – долго нельзя. У меня был такой момент, когда я очень много гастролировал. Просто вот с 2012 года: 2012, 2013, 2014. Просто вот три года – это каждый день, через день концерты. И уже я чувствовал. Я жене звоню, говорю: «Наташ, что-то я выдохся. Мне кажется, я уже всё написал, всё спел. У меня ни одной светлой мысли. Надо останавливать график». Я взял и остановил график на полгода. И половину 2015 года просто видел семью, видел жизнь.

О жене и детях

Егор Хрусталёв:

Я был приглашен в Ваш дом. Видел, что у Вас роскошный дом, замечательные отношения в семье. И вот Вы просыпались, и что Вы делали целыми днями?

Денис Майданов:

Во-первых, я наблюдал природу. Вы знаете, что я живу за городом. И в городе времена года не такие, как за городом. Вот у меня есть все четыре времени года. У меня прекрасная зима: сугробы, с ёлками, с белками. Если весна, то, конечно, пахнет весной, трава зеленеть начинает. Лето прекрасное, осень сумасшедшая. В общем, я, конечно, безумно люблю гулять по своему посёлку. И это было главным, с чего начиналось утро. А, конечно, главное – это дети. Моей дочке сейчас 9 лет – Влада Майданова. И Борислав – младший. Ему в декабре 4 года. Это вот два моих счастья, которые подарила мне жена. Счастье видеть их, смотреть, как они растут. Ну, я думаю, что любой родитель меня понимает, поэтому непередаваемые такие ощущения, которые с тобой постоянно.

Егор Хрусталёв:

Я прекрасно помню замечательные слова, которые Вы говорили о своей семье, о своей жене в нашу первую встречу. Но сейчас звучит отовсюду песня «Жена». Очень особенная, очень искренняя и поражающая песня, должен Вам сказать. Я не знаю, как распределялось у Вас с Трофимом авторство. Кто что предложил и кто писал какие слова, расскажите?

О песне «Жена»

Денис Майданов:

Расскажу. В 2016 году я отмечал большой юбилей в Государственном Кремлевском Дворце. Мне исполнялось 40 лет. Но, поскольку мужчины 40 лет не отмечают, это был юбилей творческой деятельности. Я в 2001 приехал в Москву, и в 2016 году 15 лет исполнялось, как я вот под этим солнцем – и за кулисами шоу-бизнеса, и потом уже на сцене. За эти годы написано много песен для многих артистов, они все пришли меня поздравить в этот день. С Сергеем мы, значит, решили. Я говорю: «Сергей, выступишь у меня на юбилее?». Мы все друг друга поддерживаем, дружим, ходим друг у другу на совместные мероприятия. А он говорит: «Конечно, давай!». А он как-то приезжал ко мне домой, и значит, говорит: «Майданов, нам с тобой давно уже пора дуэтом спеть». Я говорю: «Серёга, я придумал: ты одеваешь черный смокинг, садишься за чёрный рояль. Я – за белый рояль. Снимаем гитары. К нам привыкли, что мы два автора-исполнителя, два гитариста. Тут в корне меняем имидж и поём песню, посвященную нашим любимым дамам». Я говорю: «Предлагаю песню «Жена». Он говорит: «Классная идея!» В общем, когда до концерта оставалось два месяца, я уже понимаю: надо что-то делать. И во Владивостоке (я находился в туре) сел, написал песню «Жена», прислал Сергею. Сергей внёс какие-то свои пожелания, коррективы. В общем, автор песни – я. И Сергей, так, знаете, впервые в жизни спел не свою песню. Было много поклонников «против», много поклонников «за» дуэт. Но я просто решил, ну пускай… Конечно же, каждый мужчина поёт своей женщине, и эта песня, поверьте, спросом пользуется не только у многих женщин, но и у мужчин, которые, действительно, приняли её и постоянно дарят её, заказывают своим любимым дамам. Вот, наверное, в этом идея дуэта и достигнута. С другой стороны, был очень интересный момент, значит, когда нас сняли неправильно. Потому что затея была такая: я за роялем – смотрю в зал. Трофимов за роялем – смотрит в зал. Друг на друга мы не смотрим. Мы не поём друг другу: «Жена, жена…» А на программе «Субботний вечер» нас, всё-таки, сняли вот так вот друг другу. Я пою в кадр: «Жена, жена…» Оп! Лицо Трофимова, который тоже поёт: «Жена, жена…» И получается, мы друг другу поём. Я отругал режиссёра. Вежливо, дружески, но говорю: «Ребят, ну, что получилось? Не то, что затевалось». Нормальный человек понимает, что Майданов и Трофимов – нормальные пацаны.

Егор Хрусталёв:

Далеко не каждый мужчина или каждая женщина могут похвастаться такими отношениями внутри семьи. Ни в коем случае, не хочу сглазить, но как Вы считаете: должно очень сильно повезти, чтобы встретить того человека, который с тобой будет всю жизнь? Или, как говорят, жизнь слишком длинна всего лишь для одной любви?

Денис Майданов:

Сначала должно повезти. Конечно, Богу огромное спасибо. Я радуюсь, когда две половинки совпадают и совпадают идеально, как у нас с Наташей, моей женой. Большое счастье. Я без неё, может быть, мало бы чего достиг. И она без меня тоже бы не была такой счастливой. Поэтому искренне радуюсь за других людей, у которых половинки совпадают. Очень переживаю, когда в моём окружении появляются люди, которые разводятся, которые друг друга недопоняли где-то, не смогли трещину загладить. Конечно, бывают такие трещины, с которыми уже ничего не сделаешь.

Об изменах

Егор Хрусталёв:

А как Вы думаете, Ваша жена Вам бы простила случайную измену?

Денис Майданов:

Во-первых, я бы её не допустил. А, во-вторых, я думаю, что измену простить тяжело. Я думаю, что это – такие трещины, которые не заживают. Даже, если люди сделают над собой усилие, попытаются ради семьи, ради детей, ради внешнего статуса сохранить семью – это кто-то должен очень сильно пожертвовать собственным самолюбием и постараться забыть, и простить. Можно списать, если человек был мертвецки пьян и, вообще, не соображал, что делает. Ну, может быть, в этом случае, я не знаю. Это я просто с позиции сохранения семьи говорю, если у кого-то такая ситуация. Лучше ещё ведро водки выпить и, вообще, ничего не помнить, чтобы потом. А, на самом деле, конечно, хочется, чтобы меньше люди разводились. Я думаю, здесь огромное дело – в работе ежедневной. Любовь – это, как в одном прекрасном музыкальном фильме сказано: «Любовью надо заниматься». Хорошие слова.

О непрожитых песнях

Егор Хрусталёв:

У Сергея Трофимова есть песня, я беседовал с ним и, как раз, по её поводу интересовался – «Я сегодня ночевал с женщиной любимой, без которой жить больше не могу». И он мне рассказал, что, на самом деле, это он не про себя написал, написал про своего товарища, который очень сильно переживал. Вы себе, насколько я слежу за Вашими песнями, не позволяете такого лирического персонажа, который рассказывает о каком-то приключении или какой-то любви. Но, если бы Вы написали от лица товарища что-то подобное, как бы к этому отнеслась жена? И, вообще, допускаете ли Вы, что Вы что-нибудь такое фривольное могли бы написать?

Денис Майданов:

Первое. Такие песни почему-то у меня не живут. Они не прожиты. И ты, когда песню пишешь сюжетную, просто сочиняешь некий фильм, который с тобой не происходил, но вполне имеет право на жизнь – не живёт. Может быть, до этого не жил. Во-вторых, недавно разговаривали с Наташей. Я говорю: «Смотри, Трофим – «Я сегодня ночевал с женщиной любимою», или там «Коньячок под шашлычок» – курортный роман, который с ним не происходил. Видишь, человек просто отвлекается, необязательно пишет то, что прожил». Я почему-то на этом, по-хорошему, замкнут. И мне не нравятся придуманные песни. Я говорю: «Наташа, если я вот начну писать песни другие, про любовь какую-то другую, не так, как я тебе пишу – «Жена!» «Дом» – тоже хорошая песня. Она говорит: «Пиши, давай, пускай это будет. Ты же – автор, ты же – творец. Ты можешь просто сочинить историю, и в неё люди поверят». Я говорю: «А я? Как я это буду петь?» Поэтому для меня эта дилемма существует, если честно. Написать, песню, которая не прожита. Честно, я как-то пока не могу к этому прийти.

О патриотизме

Егор Хрусталёв:

Вы – один из очень немногих исполнителей, который берётся за то, что, когда я учился на факультете журналистики, называлось гражданской лирикой. Вы берётесь за моменты, которые могут использовать, как флаг, любые силы. И Вас очень часто, наверное, просят высказаться, чтобы потом использовать Ваши слова тоже, как флаг. Потому что Вы являетесь определённым лидером мнений, человеком заметным. Как часто Вы ловите себя на мысли о том, что Вам проще ничего не говорить, чтобы не навредить? Или Вы всегда считаете, что Ваш долг – именно высказаться?

Денис Майданов:

Я считаю, что патриотика, если Вы уж о ней говорите – она не должна быть сладкой. Она не должна быть флаговой, созданной из дежурных фраз, которые зритель не принимает, он чувствует это за версту и никогда в это не поверит. Поэтому с ней нельзя перестараться, её надо, конечно же, дозировать. И у меня был замечательный пример в моей жизни: моя известная такая песня, которой открываются кремлёвские концерты, которая на Красной площади постоянно звучит в дни государственных праздников, силовых ведомств. Песня называется «Флаг моего государства». И начиналась она, когда я её написал, со слов: «Моя жена – моя страна». И я шёл от себя, это была моя история. А потом песня попала к одному генералу МВД, который готовил День милиции. Он говорит: «Какая классная песня. Здорово. Мне, наконец, есть, с чего начать наш праздник. Только, Денис, одна просьба – не может государственный праздник начинаться с фразы: «Моя жена – моя страна». Давай поменяем». И я, ради этого праздника, поменял, сделал: «Моя страна – моя судьба». И в таком варианте песня живёт все эти годы. Понимаете, это – всё самое главное. Когда: «Моя жена – моя страна». Мой дом – моя страна. Мой сын – моя страна, будущее моей страны. Об этом нужно говорить, нужно обязательно. Но я не делаю этого специально. Родились такие песни… Я – автор-исполнитель, могу вправо, могу влево. Я абсолютно свободен в своём творчестве, и поэтому в этом я себя не ограничиваю. И, если Вы спрашиваете, да, я, действительно, готов это говорить. И, если люди в этом нуждаются, особенно новое поколение, которое, кроме смартфонов, Интернета ничего не признаёт. И люди – наставники, преподаватели должны, находясь с такими ребятами, давать настоящие, вечные ценности, на которых зиждется и стоит мир. Настоящий мир, неиспорченный, не виртуальный в Интернете, а такой мир, когда люди умеют общаться, говорить, и верить во что-то, и знать своё будущее заранее, потому что они воспитывают своих детей про это.