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САСС уполномочен заявить

«САСС уполномочен заявить» на СТВ! Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны.

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Хватит делать жесты доброй воли – Ордуханян о переговорах Лукашенко с американцами
29 июня 2025 19:44

Хватит делать жесты доброй воли – Ордуханян о переговорах Лукашенко с американцами

Боровик: политика самоизоляционизма – ущербная, ни Россия, ни Беларусь никогда к ней не шли
29 июня 2025 19:38

Боровик: политика самоизоляционизма – ущербная, ни Россия, ни Беларусь никогда к ней не шли

Депутат Европарламента: позиция руководства ЕС мешает завершению конфликта в Украине
29 июня 2025 19:29

Депутат Европарламента: позиция руководства ЕС мешает завершению конфликта в Украине

Дудкин: подписывать соглашения с нацистским режимом Зеленского никто не будет
29 июня 2025 19:24

Дудкин: подписывать соглашения с нацистским режимом Зеленского никто не будет

Боровик: затягивание военного конфликта угрожает национальным интересам России
29 июня 2025 19:17

Боровик: затягивание военного конфликта угрожает национальным интересам России

Ордуханян: Беларусь и Россия решают вопросы мира, пока НАТО – начала войны
29 июня 2025 19:12

Ордуханян: Беларусь и Россия решают вопросы мира, пока НАТО – начала войны

Стоит ли ожидать урегулирования украинского и ближневосточного кризиса в 2025-м? Мнения
29 июня 2025 19:09

Стоит ли ожидать урегулирования украинского и ближневосточного кризиса в 2025-м? Мнения

Огонь угасает или есть риск новой эскалации? Конфликт в Украине обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»
28 июня 2025 17:37

Огонь угасает или есть риск новой эскалации? Конфликт в Украине обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

России экономически выгоден конфликт Израиля и Ирана, но без эскалации – Юшков
22 июня 2025 19:48

России экономически выгоден конфликт Израиля и Ирана, но без эскалации – Юшков

Сухов: конфликт на Ближнем Востоке является звеном в глобальном противостоянии США и Китая
22 июня 2025 19:40

Сухов: конфликт на Ближнем Востоке является звеном в глобальном противостоянии США и Китая

Фатигаров: этот конфликт – самый опасный в плане перспектив начала мировой ядерной войны
22 июня 2025 19:32

Фатигаров: этот конфликт – самый опасный в плане перспектив начала мировой ядерной войны

Лазоркина: Израилю не удастся уничтожить иранскую ядерную программу
22 июня 2025 19:27

Лазоркина: Израилю не удастся уничтожить иранскую ядерную программу