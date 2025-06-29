«САСС уполномочен заявить» на СТВ! Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны.
«России в последнее время очень много жестов доброй воли делаем, а нам за это, так сказать, плюют».
«Я на протяжении трех с половиной лет, когда началось СВО, говорил, что мы еще вернемся к переговорам и с Трампом, и с американской администрацией, и с Европой мы будем разговаривать».
«Я думаю, что основная проблема перед тем, чтобы конфликт был завершен и чтобы были достигнуты какие-то мирные договоренности, основная проблема – это именно здесь, в Брюсселе, в руководстве Европейского союза».
«Какое это будет легитимное лицо? А для того, чтобы оно было легитимным, это лицо, нужно проводить выборы», – отметил военный эксперт.
«Если мы еще затянем на полтора года этот военный конфликт, это будет седьмой год, уже все просчитали, даже и на Западе, и в России, это будет очень существенное давление на российскую экономику».
«И, судя по всему, с моей точки зрения, они вполне серьезно собираются это сделать. И моя уверенность в этом базируется даже не на внешнеполитических факторах».
«В любом случае, для этого надо делать все, чтобы ситуация нормализовалась. Тем не менее, если мы исходим из текущей ситуации, мы видим, что пока стороны – ни российская, ни украинская – не пришли к взаимопониманию».
Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 29 июня, в 22:00.
«России выгодно, но без эскалации данного конфликта, потому что эскалация подразумевает втягивание непосредственно сразу Соединенных Штатов в конфликт, чтобы они не просто помогали Израилю защищаться, там ПВО обеспечивали, разведанные и так далее, а наносили удары по самому Ирану».
«Речь идет не о ядерном оружии, а о том, чтобы сменить режим».
К чему приведет вмешательство третьих сил в израильско-иранский конфликт? И стал ли мир ближе к ядерной катастрофе? Мнения экспертов в программе «САСС уполномочен заявить».
Стал ли мир ближе к ядерной катастрофе?
06 октября 2026 05:41
05 октября 2026 20:24
05 октября 2026 20:20
05 октября 2026 20:07
05 октября 2026 19:57
05 октября 2026 19:52
05 октября 2026 18:42
05 октября 2026 17:47