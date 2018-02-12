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«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси

12 февраля 2018 19:59
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Новости Беларуси. Невероятные метаморфозы в деревне Литовка под Новогрудком. Бизнесмен на своей малой родине создал что-то вроде агроусадьбы, увидеть которую своими глазами едут туристы со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси -1

Во-первых, потому что в этом доме когда-то бывал Владимир Высоцкий. А во-вторых, там все сделано в стиле фэнтези. И, кстати, остановиться в усадьбе можно абсолютно бесплатно.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси -4

Зачем это надо меценату? Узнавала Галина Буро.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси -7

Сергей Коваль, бизнесмен:
Ровно в полночь за остановкой залетел огромный метеорит. Он и лежит там.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси -10

Сергей Коваль рассказывает одну сказку за другой и приглашает с головой окунуться в мир фэнтези.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси -13

Именно в таком стиле эпатажный бизнесмен решил отстроить деревенскую остановку и сельский дом, в котором полвека назад останавливались Владимир Высоцкий и Марина Влади.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси -16

Сергей Коваль:
Обратился к властям с просьбой покрасить остановку, оставалась краска. Мы красили, красили – покрасилась так. Не нарушая никаких. Потом мостик сложил – тоже тихонечко, не нарушая законодательства.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси -19

Все из природных материалов и руками местных мастеров. Работы хватило всем. Бизнесмен признается: в этом месте он деньги не зарабатывает, а тратит, ведь проект не коммерческий, а для души.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси -22

Сергей Коваль:
Это посох исполнения духовных желаний. Вы запустили механизм, оно исполнится.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси -25

Сергей Коваль родом из Новогрудка. Любит путешествовать, но уезжает ненадолго – всегда тянет домой. Во время визита в Индию его как будто осенило: надо сделать что-то важное для своей малой родины.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси -28

Сергей Коваль:
Я хочу, чтобы о городе Новогрудке узнал весь мир. Весь мир. Это великий город, это моя родина малая.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси -31

Попасть в усадьбу может каждый, абсолютно бесплатно. Узнать историю этих мест, получить свою дозу культурного шока на экскурсии.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси -34

Галина Буро, СТВ:
Рядом с домом через реку сооружен вот такой мостик, под которым металлический дракон охраняет каменное яйцо. В общем, это место у всех вызывает разные чувства, но, безусловно, равнодушным не оставляет никого.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси -37

Литва, Германия, Голландия, Китай. Туристы со всего мира едут сюда за диковинкой.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси -40

Людмила Федорчук, главный специалист сектора туристической и инвестиционной деятельности Новогрудского райисполкома:
Инициатива в развитии туризма у нас поддерживается. И нам очень приятно, когда даже в туристско-информационный центр звонят, интересуются, как можно туда попасть.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси -43

Кстати, озеро Литовка, которое рядом с усадьбой, уже давно привлекает туристов. Сергей Коваль его очистил, поставил беседки и мангалы. Планы у бизнесмена не менее грандиозные, ведь любовь к малой родине безгранична.

# Культура # Фотофакт # Людмила Федорчук # Сергей Коваль # Галина Буро # Год малой родины

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