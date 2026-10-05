Как сохранить здоровье ребенка в осенний период? Рассказала педиатр центра «Нордин»

Осень – это не только начало учебного года, но и сезон простуд. Вчера ребенок бегал по даче бодрый и здоровый, а через неделю в саду или школе кашель и температура. Родители часто задаются вопросом: можно ли проскочить этот период без больничных?