Представители бизнес-кругов из 45 стран стали участниками II Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь».
Врачи все чаще выписывают пациентам белорусские лекарства.
В отличие от обычных пуховых или синтипоновых изделий, которые быстро теряют форму и проминаются под весом головы, ортопедические подушки обладают способностью поддерживать правильный изгиб шеи.
Осень – это не только начало учебного года, но и сезон простуд. Вчера ребенок бегал по даче бодрый и здоровый, а через неделю в саду или школе кашель и температура. Родители часто задаются вопросом: можно ли проскочить этот период без больничных?
Определены и перспективные направления сотрудничества. Нефтехимическая, деревообрабатывающая и пищевая промышленности. Речь идет о работе с резидентами, которые уже поставляют товары на экспорт в Россию.
В этом году для участия в престижном форуме заявились представители свыше 40 стран.
На стенде свободной экономической зоны «Брест» – более 20 компаний-резидентов.
Сегодня технология «интернета вещей» охватывает около 16 тысяч населенных пунктов и 78% территории страны. За год количество базовых станций удвоилось и достигло тысячи.
Магний часто называют главным антистрессовым агентом, и это не просто так. В условиях современной жизни, где мы постоянно куда-то бежим, листаем ленту новостей и пытаемся успеть все, такой микроэлемент расходуется очень быстро.
Нарушителей могут привлечь к административной ответственности и наложению штрафа от 10 до 50 базовых величин.
Пять дней – не так много. Но достаточно, чтобы услышанная на занятии мысль превратилась сначала в вопрос, а затем – в собственную задачу.
Железодефицит – это не просто цифра в анализах. При таком состоянии организм начинает работать на износ, экономя каждый ресурс.
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