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«Сбер Банк» и офис цифровизации Министерства промышленности подписали меморандум о сотрудничестве
05 октября 2026 12:37

«Сбер Банк» и офис цифровизации Министерства промышленности подписали меморандум о сотрудничестве

Более 28 лет компания «Фармлэнд» производит препараты, которые спасают тысячи жизней
04 октября 2026 18:56

Более 28 лет компания «Фармлэнд» производит препараты, которые спасают тысячи жизней

Кому показаны ортопедические подушки и как выбрать лучший вариант для себя? Узнали в салоне «Ortos»
03 октября 2026 12:44

Кому показаны ортопедические подушки и как выбрать лучший вариант для себя? Узнали в салоне «Ortos»

Как сохранить здоровье ребенка в осенний период? Рассказала педиатр центра «Нордин»
03 октября 2026 12:15

Как сохранить здоровье ребенка в осенний период? Рассказала педиатр центра «Нордин»

Новые контракты! СЭЗ «Гомель-Ратон» подписала соглашения с Мордовией и Томской областью!
01 октября 2026 17:37

Новые контракты! СЭЗ «Гомель-Ратон» подписала соглашения с Мордовией и Томской областью!

Экспозиция Ирана впервые представлена на выставке «ИННОПРОМ» в Минске
30 сентября 2026 18:09

Экспозиция Ирана впервые представлена на выставке «ИННОПРОМ» в Минске

Продукция СЭЗ «Брест» представлена на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»
30 сентября 2026 17:27

Продукция СЭЗ «Брест» представлена на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»

МТС первым в стране покрыл «интернетом вещей» все районные центры и другие города Беларуси
30 сентября 2026 12:46

МТС первым в стране покрыл «интернетом вещей» все районные центры и другие города Беларуси

Зачем организму нужен магний и как восполнить его дефицит? Рассказал врач-терапевт
30 сентября 2026 10:11

Зачем организму нужен магний и как восполнить его дефицит? Рассказал врач-терапевт

Специалисты Дзержинского РЭС проводят рейды по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии
28 сентября 2026 06:19

Специалисты Дзержинского РЭС проводят рейды по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии

28 сентября начинается Физико-математическая неделя
27 сентября 2026 07:00

28 сентября начинается Физико-математическая неделя

Дефицит железа. Чем опасна анемия и как обнаружить первые признаки заболевания, рассказали в «Нордин»
25 сентября 2026 07:51

Дефицит железа. Чем опасна анемия и как обнаружить первые признаки заболевания, рассказали в «Нордин»