Белорусская Венеция: как живут люди на болоте. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Запаветная даль в Беларуси это далеко не только Беловежская пуща. Почти все Полесье – уникальный природный заповедник, который по праву считается национальным достоянием, которое мы обязаны сохранить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анастасия Макеева. СТВ:
Есть в Беларуси своя Венеция – деревня Кудричи. Она образовалась в середине XVI века посреди болота в междуречьях Припяти и Ясельды. С тех пор прошло много времени, а люди на болоте остались.
Если бы мы пролетели над деревней вместе с аистами, то увидели бы, что она находится на небольших островках, разделенных болотом. Историки полагают, что сюда отправляли людей в качестве наказания, но со временем им удалось совладать с дикой природой – покрыть дома камышовыми крышами, сплести на хуторках заборы из лозы.
Здесь было 125 дворов, по семеро детей в семьях, по две коровы у каждого. Жизнь на болоте бурлила. От дома до дома выдвигались только на лодках.
Как теперь проходит жизнь в деревне Кудричи – в сюжете Анастасии Макеевой.