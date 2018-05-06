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Белорусская Венеция: как живут люди на болоте. Репортаж СТВ

06 мая 2018 17:33
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Новости Беларуси. Запаветная даль в Беларуси это далеко не только Беловежская пуща. Почти все Полесье – уникальный природный заповедник, который по праву считается национальным достоянием, которое мы обязаны сохранить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Белорусская Венеция: как живут люди на болоте. Репортаж СТВ -1
Белорусская Венеция: как живут люди на болоте. Репортаж СТВ -2

Но далеко не везде это удается. Деревня Кудричи. Деревня на воде. Уникальная, но, к сожалению, уходящая.

Она находится на небольших островках, разделённых болотом. Путешествие в белорусскую Венецию, деревню Кудричи

Белорусская Венеция: как живут люди на болоте. Репортаж СТВ -4

Анастасия Макеева. СТВ: 
Есть в Беларуси своя Венеция – деревня Кудричи. Она образовалась в середине XVI века посреди болота в междуречьях Припяти и Ясельды. С тех пор прошло много времени, а люди на болоте остались.

Белорусская Венеция: как живут люди на болоте. Репортаж СТВ -6
Белорусская Венеция: как живут люди на болоте. Репортаж СТВ -7

Если бы мы пролетели над деревней вместе с аистами, то увидели бы, что она находится на небольших островках, разделенных болотом. Историки полагают, что сюда отправляли людей в качестве наказания, но со временем им удалось совладать с дикой природой – покрыть дома камышовыми крышами, сплести на хуторках заборы из лозы.

Белорусская Венеция: как живут люди на болоте. Репортаж СТВ -9

Здесь было 125 дворов, по семеро детей в семьях, по две коровы у каждого. Жизнь на болоте бурлила. От дома до дома выдвигались только на лодках.

Как теперь проходит жизнь в деревне Кудричи – в сюжете Анастасии Макеевой.

Белорусская Венеция: как живут люди на болоте. Репортаж СТВ -11
Белорусская Венеция: как живут люди на болоте. Репортаж СТВ -12
# Социальная инфраструктура

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