Точки над i

Ток-шоу «Точки над і» на «РТР-Беларусь» – это уникальный проект, в котором команда редакторов, ведущих и продюсеров каждую неделю собирает живую мозаику тем, близких и понятных зрителю. Это разговор о том, что происходит вокруг: от государственных праздников до личных историй, от лайфхаков по садоводству до обсуждения трансплантологии. Программа охватывает широкий спектр вопросов и помогает людям не только услышать друг друга, но и найти ответы, которые важны в повседневной жизни. В центре внимания — самые актуальные и жизненные темы. Ток-шоу «Точки над і» впервые вышло в эфир в 2021 году и с самого начала стало площадкой для открытого, честного и многоголосого разговора о жизни в Беларуси. Изначально ведущими были только женщины, но спустя год стало очевидно, что однобокий взгляд ограничивает глубину обсуждения. Мужской подход к темам, таким как пластическая хирургия, роды или семейные конфликты, добавил новые оттенки и вызвал живые дискуссии.

Теперь ведут программы две пары: Ольга Бурлакова и Михаил Свито, Наталья Надольская и Юрий Святокум. Экспертами и участниками дискуссий становятся представители общественных организаций, психологи, врачи, священнослужители и другие люди, готовые поделиться своими историями. Программа становится точкой опоры в решении реальных проблем. Зачастую после эфира герои находят поддержку, новых друзей, даже профессиональную помощь.

Миссия проекта — говорить о важном, помогать, информировать. В студии можно выговориться, услышать себя и других, найти компромисс.