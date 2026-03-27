Прямой эфир

Точки над i

Ток-шоу «Точки над і» на «РТР-Беларусь» – это уникальный проект, в котором команда редакторов, ведущих и продюсеров каждую неделю собирает живую мозаику тем, близких и понятных зрителю. Это разговор о том, что происходит вокруг: от государственных праздников до личных историй, от лайфхаков по садоводству до обсуждения трансплантологии. Программа охватывает широкий спектр вопросов и помогает людям не только услышать друг друга, но и найти ответы, которые важны в повседневной жизни. В центре внимания — самые актуальные и жизненные темы. Ток-шоу «Точки над і» впервые вышло в эфир в 2021 году и с самого начала стало площадкой для открытого, честного и многоголосого разговора о жизни в Беларуси. Изначально ведущими были только женщины, но спустя год стало очевидно, что однобокий взгляд ограничивает глубину обсуждения. Мужской подход к темам, таким как пластическая хирургия, роды или семейные конфликты, добавил новые оттенки и вызвал живые дискуссии.

 

Теперь ведут программы две пары: Ольга Бурлакова и Михаил Свито, Наталья Надольская и Юрий Святокум. Экспертами и участниками дискуссий становятся представители общественных организаций, психологи, врачи, священнослужители и другие люди, готовые поделиться своими историями. Программа становится точкой опоры в решении реальных проблем. Зачастую после эфира герои находят поддержку, новых друзей, даже профессиональную помощь.

 

Миссия проекта — говорить о важном, помогать, информировать. В студии можно выговориться, услышать себя и других, найти компромисс. 

Последний выпуск

Прошедшие выпуски

Сюжеты проекта

Чем отличается здоровое питание от диеты – рассказала нутрициолог
27 марта 2026 16:22

Чем отличается здоровое питание от диеты – рассказала нутрициолог

Никогда не начинайте оправдываться! Что делать, если вас обесценивают?
26 марта 2026 14:48

Никогда не начинайте оправдываться! Что делать, если вас обесценивают?

Что стоит за обесцениванием чужих успехов – объяснил психолог
26 марта 2026 14:35

Что стоит за обесцениванием чужих успехов – объяснил психолог

Родители очень сильно жалеют – как не обесценивать своего ребенка, рассказала эксперт
20 марта 2026 17:55

Родители очень сильно жалеют – как не обесценивать своего ребенка, рассказала эксперт

Через 15 мин. перестала болеть голова. Как кошка защитила хозяйку от негативной энергии – необычная история
19 марта 2026 13:58

Через 15 мин. перестала болеть голова. Как кошка защитила хозяйку от негативной энергии – необычная история

Абсолютно адаптированный и социальный – волонтер рассказала о котике, которому очень нужен дом
13 марта 2026 18:10

Абсолютно адаптированный и социальный – волонтер рассказала о котике, которому очень нужен дом

Две ночи ночевали на вокзале – как белорусов кинули с жильем при переезде в Минск
12 марта 2026 14:38

Две ночи ночевали на вокзале – как белорусов кинули с жильем при переезде в Минск

«Больше 100 заявок» – о 4-м сезоне проекта «Есть девчонка одна» рассказала генеральный продюсер СТВ
06 марта 2026 12:33

«Больше 100 заявок» – о 4-м сезоне проекта «Есть девчонка одна» рассказала генеральный продюсер СТВ

Радость и ответственность – о Годе белорусской женщины поговорили с писателем Алесей Кузнецовой
06 марта 2026 11:56

Радость и ответственность – о Годе белорусской женщины поговорили с писателем Алесей Кузнецовой

Мужчины или женщины – кто чаще врёт, рассказал психолог
05 марта 2026 12:58

Мужчины или женщины – кто чаще врёт, рассказал психолог

«Врет человек или нет» – по каким признакам можно распознать лжеца, рассказал психолог
05 марта 2026 12:56

«Врет человек или нет» – по каким признакам можно распознать лжеца, рассказал психолог

Самое вкусное и самое свежее – как продавцы обманывают покупателей
05 марта 2026 12:54

Самое вкусное и самое свежее – как продавцы обманывают покупателей