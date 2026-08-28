Новости по тегу #общество

Данные приводит ICE Futures.
Приложение доступно в режиме бета-тестирования.
Охотники за сутки убили 5 медведей в Турочакском районе Алтая, где хищник растерзал туристку.
Субъекты хозяйствования будут привлечены к административной ответственности.
Проезд по биометрии уже доступен на некоторых российских рейсах.
Подробности искового заявления и требований Роскомнадзора не сообщаются.
Подробности кадрового дня у Президента.
Подробности кадрового дня у Лукашенко.
Услуга уже доступна на интернет-портале «Е-Паслуга»
Изменения вступят в силу 1 июля.
Приемы будут проведены во всех администрациях районов Минска.
«Белгоспищепром» назвал самые популярные белорусские товары на «Белагро-2026».
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