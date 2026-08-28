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Новости по тегу #общество

Сахар дорожает – мировые цены выросли до самого высокого уровня с апреля 2025 года
28 августа 2026 10:13

Сахар дорожает – мировые цены выросли до самого высокого уровня с апреля 2025 года

У Wildberries появился собственный мессенджер WB Chat
26 августа 2026 13:49

У Wildberries появился собственный мессенджер WB Chat

На Алтае за сутки ликвидированы пять медведей после гибели девушки в палатке
20 августа 2026 08:23

На Алтае за сутки ликвидированы пять медведей после гибели девушки в палатке

МАРТ выявило факты продажи запрещенных товаров в ТРЦ «Экспобел»
19 августа 2026 07:57

МАРТ выявило факты продажи запрещенных товаров в ТРЦ «Экспобел»

В России могут внедрить проезд по биометрии в поездах в течение трех лет
18 августа 2026 14:08

В России могут внедрить проезд по биометрии в поездах в течение трех лет

Роскомнадзор подал иск на 32 тысяч рублей к экс-солистке «Фабрики» Савельевой
15 августа 2026 11:47

Роскомнадзор подал иск на 32 тысяч рублей к экс-солистке «Фабрики» Савельевой

Лукашенко назначил Сергея Ульдиновича министром лесного хозяйства
23 июля 2026 09:52

Лукашенко назначил Сергея Ульдиновича министром лесного хозяйства

Лукашенко назначил Вадима Ольшевского министром архитектуры и строительства
23 июля 2026 09:46

Лукашенко назначил Вадима Ольшевского министром архитектуры и строительства

Госорганы смогут получать сведения о документах об образовании онлайн
10 июня 2026 13:04

Госорганы смогут получать сведения о документах об образовании онлайн

Социальные скидки в Беларуси: программа продлевается, а корзина товаров обновится
10 июня 2026 07:20

Социальные скидки в Беларуси: программа продлевается, а корзина товаров обновится

В Минске 10 июня состоится единый день депутата
09 июня 2026 14:40

В Минске 10 июня состоится единый день депутата

Названы самые популярные продуктовые новинки «Белагро»
09 июня 2026 06:13

Названы самые популярные продуктовые новинки «Белагро»