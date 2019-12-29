Каким был уходящий 2019-й? Что он нам принёс? Чему научил? Итоги года по версии Юлии Огневой

Новости Беларуси. Когда до Нового года всего два дня и последняя итоговая «Неделя» в 2019-м, волей-неволей будешь резюмировать. Какими были уходящие 12 месяцев? Что они нам принесли? Чему научили? Юлия Огнева, СТВ:

Подведение итогов начнем с внутренней политики, хотя, конечно, так или иначе она не может быть до конца обособленной – все-таки мир большой, Беларусь – в центре. Итак, центральное политическое действо выделить несложно – выборы в Национальное собрание Республики Беларусь. Граждане избрали 110 депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики определили на заседаниях местных Советов депутатов каждой области и Минска. Часть сенаторов назначил Президент. Павел Лёгкий: На этих выборах впервые в таком серьёзном масштабе стримили из Дворца Республики

Юлия Огнева:

Кампания прошла четко, слаженно, я бы даже сказала разнообразно. Приятно удивила активность кандидатов, осадок оставило поведение отдельных наблюдателей. Но это человеческий фактор, исключить который вряд ли возможно. Если брать за основу, что спорт вроде как и не должен, но все же является частью большой политики, то II Европейские игры в Минске как раз то самое событие, которое определило год 2019-й. Более 3500 спортсменов из 50 стран соревновались в 15 видах спорта. В белорусской копилке 69 наград и второе место в медальном зачете. «Польше будет очень сложно догнать Минск». Что говорят о II Европейских играх иностранные гости и что постили о форуме в соцсетях?

Юлия Огнева:

Но даже не в спортивной составляющей дело. Таким, каким был Минск в летние дни проведения Игр, даже мы, минчане, до этого его не видели никогда. Что уж говорить о гостях, которые впервые познакомились с нашим городом или увидели его по-новому. К тому же инфраструктурные возможности, которые мы продемонстрировали, вполне позволяют замахнуться на Олимпиаду. Если не в одиночку, то уже со страной-соседкой – легко. Открытость миру демонстрируем и через расширение и объединение безвизовых зон. Теперь территория «Брест – Гродно» единая. Пребывать на ней без виз можно до 15 суток кряду. Ну и недавно увеличен срок пребывания в стране иностранцев без регистрации с 5 до 10 дней.

Оправдывает себя и 30-дневный безвиз через Национальный аэропорт «Минск». Открытие второй взлетно-посадочной полосы, которое, кстати, произошло тоже в 2019 году, способствует увеличению туристического и делового пассажиропотока. Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Видеоверсия В 2019-й отмечали 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В военном параде приняли участие более 5000 военнослужащих, свыше 280 единиц боевой техники, около 50 самолетов и вертолетов, в том числе самый крупный в мире сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160.

Но дело ведь даже не в этом. Беларусь свято хранит память о подвиге наших дедов и прадедов. И если мы не взваливаем на себя ответственность за начало кровопролития, потому что никогда не были первопричиной военных действий, то это не значит, что не делали для победы все, что могли. И даже больше. Юлия Огнева:

Ну и нельзя не сказать о важнейшем событии, эффект от которого мы получим в году 2020. В Беларуси прошла перепись населения. Мероприятие трудозатратное, но необходимое для понимания реального положения дел в настоящем и прогноза на будущее. Инна Медведева ответила на семь главных вопросов о переписи населения-2019

А еще уходящий год был богат на кадровые дни. Почти под занавес был назначен новый глава Администрации Президента – им стал Игорь Сергеенко. Экс-руководитель политического штаба страны Наталья Кочанова возглавила Совет Республики. Перестановки произошли и в руководстве правительства. Тоже не так давно первым заместителем премьер-министра был назначен экс-министр экономики Дмитрий Крутой. Александр Турчин отправился в Минскую область губернатором. Юлия Огнева:

Помните, как в прошлом году аксакал от аграриев Михаил Русый был единственным из заместителей премьер-министра, кто сохранил свой пост? Однако проработал на нем около полугода и был освобожден от должности вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и губернатором Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским. Это случилось после мартовского посещения главой государства родного региона. Ситуация, особенно в сельском хозяйстве, была близка к патовой, отсюда и реакция, продолжение которой вылилось в новые назначения. Леонид Заяц вместе с Михаилом Русым отправились в Могилевскую область наводить там порядок. Заяц – губернатором, Русый – помощником Президента. Дело чести, как сказал тогда глава государства. Вакантное место заместителя премьер-министра занял экс-губернатор Гомельской области Владимир Дворник. На его место чуть позже был назначен Геннадий Соловей, до этого работавший первым зампредом облисполкома. «Чем выше должность, тем внимательнее Президент к этому относится». Александр Лукашенко рассказал, как определяет потенциал руководителей

Что касается руководителей министерств, то из назначенных в этом году – Анатолий Хотько, он пришел вместо Леонида Зайца в Минсельхозпрод. Владимир Караник стал у руля Министерства здравоохранения. Алексей Авраменко был назначен министром транспорта и коммуникаций. Новый руководитель и у Министерства внутренних дел – Юрий Караев. Он был назначен после того, как экс-министр Игорь Шуневич подал в отставку. Юлия Огнева:

Понятное дело, в этом году не обошлось без новых руководителей предприятий, дипломатических миссий. Здесь особо хочется отметить Владимира Семашко, экс-заместителя премьер-министра, который отправился послом в Россию. Стоит ли подчеркивать, насколько важен этот пост? Михаил Мясникович: «Я не отношусь к тем ястребам, которые на коне с шашкой. Я всё-таки человек компромисса» Юлия Огнева:

Ну и нельзя не сказать о тех, кто получил должности в интеграционных структурах. Михаил Мясникович с 1 февраля 2020 года возглавит коллегию Евразийской экономической комиссии, Станислав Зась уже с 2020 года будет генеральным секретарем ОДКБ. В правительстве осталось только одна вакантная высокая должность – пока нет министра в Министерстве экономики.

Теперь о назначенцах этой недели. Первым зампредом Гомельского облисполкома стал Игорь Чеснок, заместителем председателя Гродненского облисполкома – Виктор Пранюк. И сразу восемь новых руководителей в районах: в Полоцком – Игорь Маркович, в Верхнедвинском – Василий Шилов, в Толочинском – Олег Лындин, в Наровлянском – Сергей Дылюк, в Кореличском – Геннадий Шатуев, в Ошмянском – Владислав Гершгорин, в Костюковичском – Александр Горбачевский, в Кричевском – Сергей Шацкий. После слов благодарности за работу во время парламентской кампании глава государства очертил перспективу: расслабляться не время. «Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос». Какие поручения Александр Лукашенко дал новым руководителям Юлия Огнева:

Главная задача не меняется на протяжении всей новейшей истории – работа с людьми, повышение их уровня жизни. Слышать и помогать.

Все силы нужно сосредоточить на развитии экономики. Будет крепкой экономика – будет крепкой страна. Экономическое развитие зависит не только от чиновников, но и от руководителей отдельно взятых предприятий. Игорь Шустов стал гендиректором «Минск Кристалла», флагмана ликеро-водочной отрасли. До этого он был первым заместителем руководителя концерна «Белгоспищепром». В самом концерне новый председатель – Анатолий Бубен. Здесь стоит назвать причину, по которой своей должности лишился прежний глава – Александр Забелло: коррупция на «Минск Кристалле», в подчиненной организации. Александр Лукашенко об отставке Забелло: Если твой подчиненный – жулик, то возникают вопросы к руководителю Юлия Огнева:

Небольшое отступление. Тема коррупции ведь год будоражила новостные ленты. Взять пресловутое «дело медиков» или задержание заместителя главы Совета безопасности Андрея Втюрина. «Дело медиков»: в Минске судят экс-директора РНПЦ травматологии и ортопедии

И не потому, что в стране сплошь и рядом коррупционеры. Просто, начиная с самой первой своей президентской кампании, Александр Лукашенко нетерпим к коррупционным проявлениям. И каждое дело – на особом контроле. И ни одному коррупционеру спуска не будет. «Здесь абсолютно нет ничего чрезвычайного – обычная борьба с коррупцией». Президент Беларуси о задержании Втюрина Юлия Огнева:

Но вернемся к назначениям. Александр Лукашенко анонсировал изменения структуры управления всей ликеро-водочной отрасли в плане производства и продажи. Добавлю также, что первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен экс-заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук. Аналогичную должность в Министерстве промышленности занял Сергей Гунько, до этого он был в кресле замминистра. В Минюсте также новый заместитель министра – Наталья Филиппова, ранее она руководила главкомом этого же министерства. От дел внутренних – к внешней политике. Так удачно сложилось, что Александр Лукашенко дал интервью Алексею Венедиктову, лучшему журналисту России по итогам этого года. Хотя одним конкретным годом уровень профессионализма Венедиктова определять даже как-то грешно – бессменный главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Алексей Венедиктов об интервью с Александром Лукашенко: тут же важно не какой интервьюер, а какой лидер

Почему удачно сложилось? Удачно для подведения итогов. Понятное дело, разговор шел на разные темы, но все-таки белорусско-российские отношения легли в его основу. Венедиктов о подарке Александра Лукашенко: «Приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка» Юлия Огнева:

А коль скоро именно Россия – по-прежнему главный наш партнер, братское государство, то внешнюю повестку с нее и начнем. Можно было бы стартовать издалека, как любят некоторые, но смысла в этом нет: очевидно, что основная тема, особенно последние полгода, – углубление интеграции в Союзном государстве. Хотя надо признать, что тема-то давно не новостная – меньше месяца назад отпраздновали 20-летие со дня подписания Договора о создании СГ, в котором, собственно, большинство положений и прописано. Но так получилось, что о необходимости их реализации по-настоящему заговорили два десятка лет спустя. Уже на этапе начала активного диалога стало понятно, что просто не будет. И в процессе казалось, что за информационным шумом (спасибо коллегам – и российским, и нашим) чистый звук сути услышать так и не получится, но, благо, наш Президент умеет расставлять точки над «i».

Юлия Огнева:

Даже не буду называть все примеры, когда глава белорусского государства безапелляционно снимал сомнения. Напомню только о последнем. Кто хоть немного в теме, тот знает: правительства двух стран готовили интеграционные дорожные карты – такие, знаете, планы действий в каждой из сфер. И практически все на сегодняшний день согласованы президентами. Чтобы расширить особенно узкие места, главы государств не единожды встречались лично, созванивались. И договорились-таки о главном. Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать Юлия Огнева:

А вот почему эта тема опять всплыла? Вопрос, ответ на который, я уверена, есть. Но вряд ли он имеет отношение к сути того, что действительно происходит в отношениях двух государств. И вот тут очень важно уметь отделять зерна от плевел, видеть проблемы и решать их, но при этом не обесценивать все то хорошее, чего уже удалось достичь. Значимость двух стран друг для друга переоценить попросту невозможно. Мы исторически вместе, вместе прошли не одну войну, пережили распад огромной страны, научились строить отношения по-новому. И ведь неплохо получается. Президент Беларуси в Сочи: если мы покупаем газ за 200 долларов, конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену

Россия уже много лет основной торгово-экономический и инвестиционный партнер Беларуси. Торговля идет бойко (если не создаются искусственные препоны), открываются совместные предприятия, растет товарооборот. В политике – исключительная поддержка друг друга, нет расхождений во мнениях по международной повестке. О человеческих отношениях и говорить нечего – братья. Юлия Огнева:

А вот если порой не сразу удается договориться, значит, это кому-нибудь нужно. И эти «кто-нибудь» не хотят признавать прописную истину: любой союз только тогда по-настоящему союз, когда построен на равноправии. Беларусь ничего не просит у России – только лишь равные условия. Это прямая цитата Александра Лукашенко. Конкретно эта была произнесена недавно в Сочи, хотя так или иначе, но белорусский лидер именно о равноправии как основе основ двусторонних (да и многосторонних) отношений тоже говорит всегда. Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным: не просим ничего, только равные условия

Юлия Огнева:

Впрочем, во время интервью, конечно же, речь шла не только о белорусско-российских отношениях. Наша южная соседка, Украина, наша общая боль. Вот уже пять лет конфликту в Донбассе. И в 2019 году политические события прежде всего в самой Украине дали повод надеяться на мирный исход, пусть и не такой скорый, как хотелось бы. На президентских выборах победил Владимир Зеленский. Владимир Зеленский: «В ближайшие пять лет я сделаю всё, чтобы вы не плакали» Александр Лукашенко поздравил коллегу, подчеркнув, что Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом. Чуть позже глава белорусского государства принял приглашение посетить Житомир. На II Форуме регионов Беларуси и Украины президенты познакомились лично. Первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Какие темы обсуждали президенты Конечно, добрыми друзьями с первого взгляда стать невозможно, но взаимная симпатия – это то, что было наверняка. А как, если не по-доброму и с уважением, отнестись к многоопытному лидеру, который чуть ли не на каждом крупном международном мероприятии подчеркивает: нужно вернуть мир на украинскую землю. И не просто говорит – готов сделать для этого все. В белорусской столице вот уже который год собирается трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Именно здесь, на белорусской земле, были заключены минские соглашения, которые до сих пор всеми сторонами признаются как единственный возможный путь преодоления противостояния в Донбассе. Дмитрий Гордон назвал отвратительной организацию встречи «нормандской четвёрки» в Париже

Минск готов и дальше быть переговорной площадкой для любых форматов. И очевидно справляется с этой миссией более чем хорошо, если судить по отзывам, которые гуляли по интернету после недавней встречи «нормандской четверки» в Париже. Но главное ведь даже не в том, кто, как и с чем справляется, если диалоги и действия в конечном счете приведут к миру. Потому что Беларусь и Украина – не просто страны-соседки. В Донбассе начался обмен пленными «всех на всех» Юлия Огнева:

Тут самое время напомнить о том, что белорусские власти постоянно подчеркивают (но, похоже, не всем это хочется принимать). Основа внешней политики Республики Беларусь – многовекторность. Мы готовы выстраивать отношения со всеми странами. Но только если это взаимовыгодно и безусловно, если нас не учат жить. В отношениях с Европейским союзом нынешний год можно назвать продолжением наметившейся пару лет назад тенденции на возобновление активного сотрудничества. И здесь можно выделить два главных события: Александр Лукашенко после длительного перерыва совершил официальный визит в страну Европейского союза – Австрию и Совет ЕС утвердил решение о подписании визового договора с Беларусью. Александр Лукашенко о перспективах Беларуси и Австрии: «Настало время для объединения усилий» Юлия Огнева:

Еще накануне поездки в Вену глава белорусского государства вспоминал Петра Первого и его незабвенное: «Прорубить окно в Европу». И, конечно, хочется вспомнить и даже где-то посетовать на то, что не по нашей вине когда-то уже прорубленное окно было почти наглухо закрыто. Но что было, то было. Не в белорусском характере таить обиду. А вот идти шаг за шагом к намеченной цели – это да. Александр Лукашенко: «Если вы будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, я вас буду поддерживать» Юлия Огнева:

Переговоры в Вене как подтверждение: у стран, расположенных на европейском континенте, много общего. И если политики не всегда готовы это признать, то бизнес куда более объективен в оценках. Австрийцы уже давно поняли: с Беларусью выгодно сотрудничать. Надеюсь, это понимание распространится на всю Европу. Теперь что касается визового соглашения. На неделе стало известно, что ЕС предлагает его подписать в январе. «В начале 2020 года вопросы будут решены». Евросоюз утвердил визовое соглашение с Беларусью Так что, судя по всему, со 2 февраля 2020 года шенгенские визы для нас будут стоить 80 евро. Но с реальной перспективой снижения цены до 35. Правда, когда это произойдет, станет ясно после подписания документа.

Юлия Огнева:

И еще одна новость из разряда громких. Беларусь и США в этом году договорились о восстановлении дипломатических представительств и возвращении послов. И пусть произойдет это не сию минуту, все-таки процедурные моменты никто не отменял, главное мы услышали: политическая воля есть, а, значит, и все остальное будет. США и Беларусь приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов Новость о возвращении послов пришла после встречи Александра Лукашенко с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. Александр Лукашенко – Дэвиду Хейлу: «США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь» Вообще, если проанализировать географию гостей, которых в этом году принимали во Дворце Независимости, то без преувеличения можно констатировать: она очень широкая. Австрия, Армения, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Германия, Египет, Зимбабве, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Сирия, Словакия, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Хорватия, Швеция, Япония. Всего в Минске Президент Беларуси провел около 80 встреч. Также Александр Лукашенко летал в Армению, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты, Россию, Туркменистан, Украину. Официальные визиты состоялись в Австрию, Сербию и Турцию. Что ж: многовекторность, иначе и не скажешь. Юлия Огнева:

Конечно, с государствами, расположенными на одном континенте, и особенно со странами-соседями, выстраивать отношения гораздо проще, чем с так называемой «дальней дугой». Но это совсем не означает, что не стоит и пытаться. Тем более что глава государства поставил четкую задачу по диверсификации экспорта: 30/30/30 - ЕАЭС/ЕС/Дальняя дуга. А, значит, нужно не просто пытаться – последовательно работать. В три раза меньше стало убыточных предприятий: Виктор Шейман озвучил предварительные итоги 2019 года Африканский вектор сотрудничества курирует Управляющим делами Президента Виктор Шейман. На неделе его с докладом принимал глава государства. В частности, речь шла о строительстве нескольких совместных предприятий. Также Президенту было доложено о предварительных итогах года в Управделами. Результаты лучше, чем годом ранее. Ожидаемая выручка превысит миллиард 800 миллионов рублей. Юлия Огнева:

И коль скоро заговорили об экономике, самое время о ней и продолжить. Окончательные цифры получим в начале 2020 года, но общие выводы сделать можно уже.

Итак, главный показатель – валовой внутренний продукт. Рост за 11 месяцев – 1,1 %. Сама по себе цифра ни о чем не говорит, но до плана по году явно не дотянем. То же самое с экспортом. Пока есть данные только по январю – октябрю. Внешнеторговый оборот товаров составил 98,4 %. Но есть и хорошие новости. Реальные денежные доходы населения за 10 месяцев увеличились на 6,6 %, что значительно выше, чем было запланировано. Инфляция в январе-ноябре составила 4,2 %, то есть по итогу почти наверняка не будет превышен 5-процентный порог, как и предполагалось. Золотовалютные резервы с начала года увеличились на 128 %. На 1 декабря это 9 миллиардов 159 миллионов долларов в эквиваленте. Вот такие сухие цифры официальной статистике. За ними – объективные и субъективные причины. Например, понятно, что как общая экономическая, так и ситуация с экспортом была бы иной, если бы не история с грязной нефтью и налоговым маневром. Да и закрытия перерабатывающих предприятий не раз били под дых. Впрочем, что не убивает, то делает сильнее. Юлия Огнева:

Если взять отдельные отрасли, то особая гордость, конечно, за Парк высоких технологий. После подписания Президентом Декрета «О цифровой экономике» за два года количество резидентов ПВТ выросло рекордно – сейчас это более 750 компаний, в которых работает свыше 58 тысяч человек. «Виртуальный танк уже начинает стоить больше, чем реальный мотоцикл». Алейников: нужно юридически закрепить цифровое имущество Экспорт по итогам года должен превысить 2 миллиарда долларов. Но главное: созданы условия, при которых белорусским и глобальным игрокам удобно создавать конечный продукт внутри страны, а после коммерциализировать его на международном рынке. Юлия Огнева:

Также характерной чертой года экономического стал рост числа самозанятых и ремесленников. И вообще похоже на то, что белорусы стали постепенно понимать всю прелесть работы «на себя». Чему, без сомнения, поспособствовали принятые в конце 2017 года документы, направленные на развитие предпринимательской инициативы. «Меч как живой, только им никого нельзя зарезать». Чем живут белорусские ремесленники? В 2019 году получила развитие тема декриминализации экономических правонарушений. Хоть бизнес пока доволен не до конца, но определенные подвижки в этом вопросе не замечать не может. И вот на неделе стало известно о том, что в стране будет создан независимый Экономический апелляционный суд. Такое решение принято по итогам разговора главы государства с председателем Верховного суда Валентином Сукало. В новой структуре будут работать более 20 наиболее опытных судей. Александр Лукашенко на открытии нового здания Верховного суда: «Люди, пришедшие в суд, должны верить в его способность установить истину» Но речь на встрече шла не только об этом. Глава государства напомнил о встрече с судейским корпусом страны в новом Доме правосудия. Все, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Как доложил Валентин Сукало, сформирована национальная программа развития системы правосудия на ближайшее пятилетие. По 14 из 23 положений исполнителем является Верховный суд.

Юлия Огнева:

Уже после в интервью моим коллегам Валентин Сукало высказался еще на одну тему, которая с подачи Президента активно обсуждается с прошлой недели. Необходимость корректировки КоАП. Вам «письма счастья» приходили? О ситуации на белорусских дорогах рассказывает инструктор по вождению Были озвучены впечатляющие цифры: 16 миллионов административных правонарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 миллиона граждан. И это за неполные пять лет. Так вот, позиция Верховного суда по нижнему пределу санкций: зачастую вместо штрафа вполне достаточно предупреждения. Интересно, что около 80 % всех штрафов приходится на нарушения правил дорожного движения. Большинство выявлено камерами фотофиксации. И вот на неделе автолюбители заметили, что устройства исчезли с привычных мест. Что происходит? Здесь подробнее: «Идеология закона – предупреждение нарушений». Как изменится КоАП Беларуси и станет ли меньше штрафов за вождение Юлия Огнева:

Безопасность. В мире, регионе, стране, городе и даже отдельно взятой квартире. Пожалуй, именно эта тема последний год звучит особенно остро. Сейчас в мире более четырех десятков горячих точек разной интенсивности. Например, самые-самые: Афганистан, Сирия, Йемен, где войны длятся десятилетиями и только в этом году унесли жизни тысяч мирных жителей. Или юго-восток Украины, где вот уже пять лет тлеет конфликт. И турбулентность настолько высокая, что любой очаг – уже существующий или совершенно новый – грозит перерасти в глобальный военный конфликт. И тогда экологические катастрофы, пандемии, демографические и продовольственные кризисы покажутся не такими уж и страшными, ведь на кон будет поставлено существование цивилизации как таковой.

Пожалуй, главное потрясение года в сфере безопасности – развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Владимир Макей на сессии Генассамблеи ООН: Беларусь призывает отказаться от ракет средней и меньшей дальности Под вопросом судьба многостороннего Договора по открытому небу. Если в 2020 году не будет продлен Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, то не останется ничего, что будет сдерживать гонку. Страшно? Мне тоже. Юлия Огнева:

Но что толку бояться? Надо действовать – каждый на своем уровне. Нам, журналистам, – констатировать факты и освещать события, экспертам – искать варианты и организовывать диалог, сильным мира сего – договариваться и принимать решения. Минск в этом году не раз становился диалоговой площадкой для поиска решений, которые бы могли обеспечить безопасность в регионе. Одно из центральных мероприятий – конференция «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». На ней Александр Лукашенко в том числе инициировал разработку и принятие многосторонней политической декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Александр Лукашенко на пленарной сессии «Минского диалога»: Беларусь призывает вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве Об этом же белорусский лидер говорил и после, например, на саммите СНГ в Ашхабаде. Не говоря уже о других мирных инициативах, как то скорейшее прекращение конфликта в Донбассе, возобновление переговорного процесса, аналогичного Хельсинкскому. Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения» Юлия Огнева:

Без сомнения, голос Беларуси на международной арене становится все громче. Это подтверждает внимание к нашей стране мирового сообщества. К нам едут и нас приглашают. А вот и подтверждение от СМИ: Беларусь в рейтинге самых влиятельных стран мира оказалась на 35-м месте среди 80 представленных в нем государств. Не то что бы очень высоко, но и незначительной эту позицию точно не назовешь. Встреча лидеров «нормандской четверки» во Франции продолжалась более двух часов

Юлия Огнева:

Что по итогу имею сказать о безопасности. В ситуации, когда крупные мировые игроки не могут (а скорее не хотят) договориться, нам ничего не остается, как призывать к диалогу (Минск идеально подходит как место его проведения, вряд ли кто-то с этим будет спорить), предлагать варианты решения. Ну и держать порох сухим, памятуя печальный опыт прошлого. «Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны На прошлой неделе был утвержден новый план обороны страны. Новый акцент – стратегическое сдерживание – нанесение неприемлемого ущерба противнику, если таковой появится. Для этого будем обновлять вооружение. А вот численность армии в ближайшее время останется прежней. При этом не стоит забывать о такой части системы национальной безопасности, как территориальная оборона. Это войска, которые созываются только на время войны или в период напряженной военно-политической ситуации. Их численность в нашей стране – около 120 тысяч человек. То есть вдвое больше, чем численность регулярной армии. Здесь подробнее: «Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает Юлия Огнева:

На войне (дай бог, чтобы ее никогда не было на нашей земле) или в любой другой критической ситуации родители всегда будут спасать своих детей. Да и не только своих – в нашей стране чужих детей не бывает.