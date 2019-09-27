Владимир Макей на сессии Генассамблеи ООН: Беларусь призывает отказаться от ракет средней и меньшей дальности
Новости Беларуси. Беларусь призывает мировое сообщество отказаться от ракет средней и меньшей дальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появление такого оружия приведет лишь к росту напряженности на планете. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он напомнил, что в августе Договор о ликвидации – важнейший элемент современной архитектуры разоружения – прекратил свое действие. В связи с этим Беларусь выступает за скорейшее создание декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы выступаем за безотлагательные совместные действия по сохранению достижений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в нашем общем доме – на европейском континенте. В ходе международной конференции высокого уровня борьба с терроризмом с помощью инновационных подходов и использование новых и возникающих технологий.
3 сентября 2019 года в Минске Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь, являвшаяся полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, не выходила из него и не намерена производить или размещать эти ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности.
Глава белорусского государства выступил с инициативой о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Наша страна предлагает безотлагательно начать работу по подготовке проекта декларации.
Призываем государства по обе стороны Атлантики, которым не безразлична судьба человечества, поддержать нас в этом начинании. Подходящими площадками для ее разработки могли бы стать ООН и ОБСЕ.
Также глава МИД подчеркнул важность обеспечения цифрового суверенитета и нейтралитета стран мира. Минск видит расширение межгосударственного цифрового сотрудничества основой для выработки правил и ответственного поведения в виртуальном пространстве.