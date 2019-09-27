Владимир Макей на сессии Генассамблеи ООН: Беларусь призывает отказаться от ракет средней и меньшей дальности

Новости Беларуси. Беларусь призывает мировое сообщество отказаться от ракет средней и меньшей дальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появление такого оружия приведет лишь к росту напряженности на планете. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил, что в августе Договор о ликвидации – важнейший элемент современной архитектуры разоружения – прекратил свое действие. В связи с этим Беларусь выступает за скорейшее создание декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы выступаем за безотлагательные совместные действия по сохранению достижений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в нашем общем доме – на европейском континенте. В ходе международной конференции высокого уровня борьба с терроризмом с помощью инновационных подходов и использование новых и возникающих технологий. 3 сентября 2019 года в Минске Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь, являвшаяся полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, не выходила из него и не намерена производить или размещать эти ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности.