«Здесь абсолютно нет ничего чрезвычайного – обычная борьба с коррупцией». Президент Беларуси о задержании Втюрина

Новости Беларуси. Готовность комплекса для размещения участников II Европейских игр оценил Президент. Обновленная Студенческая деревня, куда 11 мая приехал Александр Лукашенко, на время соревнований станет домом для 4 тысяч атлетов. «Наша Олимпиада должна быть самой душевной». Александр Лукашенко о II Европейских играх И сегодня же Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Один из них касался задержания экс-заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина. Вокруг этой ситуации появилось много спекуляций, основанных на анонимных источниках. Приписывалась некая связь задержанного и освобождения Михаила Бабича от должности российского посла в Беларуси.

Андрей Кривошеев, политический обозреватель Белтелерадиокомпании:

К сожалению, приходится часто возвращаться к такому болезненному вопросу, как коррупция. Знаем ваше личное отношение к этой проблеме в Беларуси, знаем, что недавно подписан Декрет «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией». Тем не менее, последний резонансный случай в прессе (и мы тоже об этом пишем): люди, которых называют близкими к вам, подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ошибка. Близких ко мне людей у меня вы видели 9 Мая. Это три человека, которые стояли у меня за спиной. Поверьте: это самые близкие и родные мне люди, за которых я отвечаю головой. Я отвечаю и за госслужащих, так называемых чиновников, это тоже мои дети, но это уже не близкие дети. Я почему это подчеркиваю? Если вы хотите бороться с коррупцией и хотите эффективности, у вас не должно быть близких людей. Поэтому если вы хотите этот разговор перевести на Втюрина и сказать, что он близкий был, знаете, наверное, стоит мне об этом сказать. Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности. Он был начальником Службы безопасности. Уже тогда к нему были вопросы. Парень молодой. Хорошая сторона была, как у человека. Не всё было плохо. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс. Что, заместитель госсекретаря – это должность плохая для военного человека? Да мечтать любой может об этой должности! Ему предоставил шанс: иди работай. Он пошел туда работать и сразу же попал в поле зрения спецслужб.