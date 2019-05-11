«Здесь абсолютно нет ничего чрезвычайного – обычная борьба с коррупцией». Президент Беларуси о задержании Втюрина
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И сегодня же Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Один из них касался задержания экс-заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина. Вокруг этой ситуации появилось много спекуляций, основанных на анонимных источниках. Приписывалась некая связь задержанного и освобождения Михаила Бабича от должности российского посла в Беларуси.
Андрей Кривошеев, политический обозреватель Белтелерадиокомпании:
К сожалению, приходится часто возвращаться к такому болезненному вопросу, как коррупция. Знаем ваше личное отношение к этой проблеме в Беларуси, знаем, что недавно подписан Декрет «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией».
Тем не менее, последний резонансный случай в прессе (и мы тоже об этом пишем): люди, которых называют близкими к вам, подозреваются в совершении коррупционных преступлений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ошибка. Близких ко мне людей у меня вы видели 9 Мая. Это три человека, которые стояли у меня за спиной. Поверьте: это самые близкие и родные мне люди, за которых я отвечаю головой. Я отвечаю и за госслужащих, так называемых чиновников, это тоже мои дети, но это уже не близкие дети. Я почему это подчеркиваю? Если вы хотите бороться с коррупцией и хотите эффективности, у вас не должно быть близких людей.
Поэтому если вы хотите этот разговор перевести на Втюрина и сказать, что он близкий был, знаете, наверное, стоит мне об этом сказать. Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности. Он был начальником Службы безопасности. Уже тогда к нему были вопросы. Парень молодой. Хорошая сторона была, как у человека. Не всё было плохо. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс. Что, заместитель госсекретаря – это должность плохая для военного человека? Да мечтать любой может об этой должности! Ему предоставил шанс: иди работай. Он пошел туда работать и сразу же попал в поле зрения спецслужб.
Мое отношение к этим вопросам вы знаете. Я никогда не пиарюсь на этих проблемах. Я всегда говорю: ты ближе. Вот не дай Бог она попадется – умножай на три, попадется министр – умножай на два, Кочанова – умножай на пять. Господи, на дай Бог! Это приближенность к Президенту. Я всем сказал: вот мои требования, ребята. Хотите со мной работать – работайте и выполняйте эти требования. Они основаны на наших законах. Ничего здесь нет чрезвычайного. Этот человек нарушил порядок, он нарушил закон.
Я недавно прочитал, что это связали даже с бывшим послом России Михаилом Бабичем. Слушайте, этот человек попал в поле зрения правоохранительных органов – посмотрите, когда я его перевел в Госсекретариат, от боевой работы я его перевел на чиновничью должность – вот тогда у меня были сомнения. И буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему есть вопросы.
Но мое требование было железобетонное: человек, который имеет индульгенцию от Президента, должен быть задержан по подозрению только при наличии железобетонных доказательств. Его взяли с поличным. 150 тысяч долларов в очередной раз россияне привезли ему и передали. И это было за год до Миши Бабича, когда он попал в поле зрения правоохранительных органов. Поэтому это не имеет никакого отношения к тому, что он якобы чуть ли не агентом был посла России.
Слушайте, если бы он был агентом (любой даже из вас) иностранного посла, через сутки уже бы знали об этом. Поверьте, я вам клянусь, что здесь абсолютно нет ничего чрезвычайного – обычная борьба с коррупцией.