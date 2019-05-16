«Виртуальный танк уже начинает стоить больше, чем реальный мотоцикл». Алейников: нужно юридически закрепить цифровое имущество

Денис Алейников, член Совета по развитию предпринимательства при Президенте Республики Беларусь:

На сегодняшний день, уже где-то и страны-соседи и не страны-соседи признают, что Беларусь первая ввела в законодательство такие новые объекты гражданских прав, как цифровые и финансовые активы. И сегодня этим заниматься начинают все, вводить это в своё законодательство, как объекты гражданских прав.

А мы видим сегодня, как страна, что можно идти дальше. И от цифровых финансовых активов вводить в правовой оборот такие вещи, как цифровое имущество, которого накопилось достаточно. Человек, играя в компьютерную игру, покупает виртуальный танк. Танк виртуальный, а деньги-то уплачены реальные.

И этот виртуальный танк уже начинает стоить в какой-то момент больше, чем реальный мотоцикл. И возникает вопрос: а что это за имущество, как его отчуждать с использованием информационных систем, можно ли это наследовать. А потом дальше идёт вопрос, что аккаунты в Google, Apple – это тоже какое-то имущество, это то цифровое имущество, которое мы накапливаем, и это должны быть объекты гражданского оборота. Мы обсуждаем и предлагаем на сегодняшний день на уровне рабочих групп такие вещи, как цифровое имущество, в установленном порядке описать юридическим языком и внести, как объекты гражданских прав, в оборот.