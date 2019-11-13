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Александр Лукашенко: «Если вы будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, я вас буду поддерживать»

13 ноября 2019 06:52
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Новости Беларуси. 12 ноября Александр Лукашенко во время своего первого официального визита в Австрию заявил о намерении углубить отношения с этой страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Если вы будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, я вас буду поддерживать»-1

Президент принял участие в австрийско-белорусском деловом форуме. В своей речи он рассказал, каковы главные принципы сотрудничества с нашей страной.

Александр Лукашенко: «Если вы будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, я вас буду поддерживать»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Представители австрийского бизнеса. Говорю вам прямо и чётко. Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими людьми, моими гражданами, и я вас буду поддерживать всячески.

Александр Лукашенко: «Если вы будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, я вас буду поддерживать»-7

За свой долгий президентский период я видел разных бизнесменов. Одни приходят, чтобы куш сорвать, другие приходят, чтобы, где-то «мышкуя», что-то заработать. А третьи приходят для того, чтобы действительно заработать, и принести пользу народу государства, где они работают. Вот с третьими мы будем работать быстро, оперативно, будем вас поддерживать.

Александр Лукашенко: «Если вы будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, я вас буду поддерживать»-10

Президент подчеркнул: у нас есть огромный нереализованный потенциал, и товарооборот в 200 миллионов долларов по итогам 2018 года никак не может устраивать обе страны.

Александр Лукашенко: «Нам интересен австрийский опыт во многих сферах»

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# Беларусь-Австрия # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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