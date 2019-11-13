Александр Лукашенко: «Если вы будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, я вас буду поддерживать»

Новости Беларуси. 12 ноября Александр Лукашенко во время своего первого официального визита в Австрию заявил о намерении углубить отношения с этой страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент принял участие в австрийско-белорусском деловом форуме. В своей речи он рассказал, каковы главные принципы сотрудничества с нашей страной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Представители австрийского бизнеса. Говорю вам прямо и чётко. Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими людьми, моими гражданами, и я вас буду поддерживать всячески.