«Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос». Какие поручения Александр Лукашенко дал новым руководителям

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Александр Лукашенко согласовал на должность новых руководителей в разных структурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самое масштабное обновление – в руководстве райисполкомов. Есть изменения и в областной вертикали. Сменил председателя и крупный белорусский концерн.

Глава государства пояснил, чем вызваны кадровые решения, и поставил перед новыми руководителями вполне конкретные задачи. Самое главное – это экономика вверенных им областей. Понятно, что всегда есть трудности, но преодолевать их и есть основная управленческая задача и высшее мастерство. Корреспондент Ольга Коршун пообщалась с назначенцами. До Нового года остается совсем немного. Во Дворце Независимости даже елку поставили. Но предпраздничная атмосфера – не повод расслабляться. Конец года – самое время поставить задачи перед новыми руководителями. Тем более в 2020-м страну ждут важные события. И на раскачку времени практически нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поскольку это сложный в электоральном отношении год, я вас прошу: надо идти к людям и надо работать с людьми. Как бы нам не хотелось, как бы мы не оценивали действия наших людей, другого народа у нас нет. А если уже объективно говорить и сравнивать с другими странами, у нас совсем не плохой народ. Нормальные люди. Надо иметь терпение, надо идти к людям и надо работать с людьми. Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос в будущем. «Надо идти к людям и надо работать с людьми». Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы

Новые руководители – люди опытные. Так что сложностей не боятся. Кстати, самый большой кадровый апгрейд – на местном уровне. Обновления практически во всех регионах. Так, новые руководители сразу в 8 районах – Полоцком, Верхнедвинском, Толочинском, Наровлянском, Кореличском, Ошмянском, Костюковичском и Кричевском. Есть изменения в руководстве областных городов, а также Гомельского и Гродненского регионов – там новые заместители губернаторов. У всех руководителей – свои задачи и обязанности на местах, но цели-то общие. И в первую очередь – обеспечить благосостояние людей. А за этим вплотную стоит экономика.

Александр Лукашенко:

Мы выкарабкались в прошлом году после неурожайных нескольких лет, вышли на какой-то уровень. Хорошо, что не допустили спада сельскохозяйственного производства. За это спасибо всем сельчанам. Но, тем не менее, расслабляться опять же нельзя. Вы видите, какая погода сейчас стоит. Это негативно скажется на озимых культурах, поэтому надо быть готовыми вовремя подкормить озимые культуры, чтобы получить соответствующий урожай. Поэтому люди, экономика и профессионализм по всем направлениям, которые будут входить в сферу вашей деятельности. Развивать сельское хозяйство намерен новый председатель Костюковичского райисполкома. Тем более это, безусловно, его профиль. До назначения Александр Горбачевский контролировал ситуацию в этой сфере в Климовичском районе.

Александр Горбачевский, председатель Костюковичского райисполкома:

В 2020 году задача будет стоять увеличить продуктивность и в животноводстве, и в растениеводстве и по итогам года выйти в целом на район на 1000 рублей заработной платы. Все зависит от нас: будем работать мы – будут работать наши люди.

Но не стоит сбрасывать со счетов и промышленность. А особого внимания требуют убыточные предприятия. Ни для кого не секрет, что таких пока хватает. Как исправить ситуацию – еще одна задача повышенной сложности для новых руководителей.

Александр Лукашенко:

Ваша зона ответственности – председатели райисполкомов - лежит прежде всего в сфере деятельности и интересов убыточных предприятий. Это 2-3 предприятия в районе. Еще раз хочу повторить вам свое требование, что за эти предприятия отвечают персонально председатель райисполкома и его заместители. Думаю, что заместителей у вас хватает на все убыточные хозяйства вашего района. Также поздравляю всех вас с назначением на эти ответственные и очень интересные должности. Кроме руководителя предприятия, председателя райисполкома я в стране сегодня более интересных должностей не вижу. Александр Лукашенко об отставке Забелло: Если твой подчиненный – жулик, то возникают вопросы к руководителю

В определенной мере это еще и творческая профессия. Многие вопросы требуют действительно нестандартного мышления. К примеру, взять Полоцкий район. Финансовая ситуация там пока далека от идеала. Но это регион с большим промышленным потенциалом. Раскрыть его в полной мере предстоит новому руководителю района Игорю Марковичу.

Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома:

Главная задача сегодня – это, конечно, экономика. Будут работать рентабельно предприятия, будет расти заработная плата, будет наполняться бюджет, будут решаться социальные вопросы. Полоцк включен, согласно поручению Президента, в программу ускоренного развития. Все мероприятия комплексного плана будут направленны на улучшение благосостояния населения. Президент Беларуси: «Нам очень серьёзно надо держать на контроле производство алкогольных напитков, табака»

Кстати, в ближайшее время Президент намерен посетить Витебскую область, чтобы принять окончательное решение по стратегии ее развития. Этот опыт пригодится и в других регионах. А тем временем аудиенции с главой государства ожидают другие пока еще претенденты на руководящие должности. Волнение не скрыть. Это и понятно: назначение ко многому обязывает.

Кадровые перестановки и в других отраслях. Сергей Терентьев будет представлять интересы Беларуси в Алжире. Марина Долгополова – наш представитель в СНГ. А Андрей Андреев возглавит консульство в Шанхае.

Обновления в руководстве Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, промышленности, а также юстиции. Сменился председатель в Комитете госконтроля Брестской области. Дмитрий Комлач возглавит НПЦ по механизации сельского хозяйства. Вячеслав Хрол вошел в состав Витебского облисполкома.