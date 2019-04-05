Александр Лукашенко на открытии нового здания Верховного суда: «Люди, пришедшие в суд, должны верить в его способность установить истину»

Новости Беларуси. Основной критерий работы белорусских судей – социальная справедливость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт Сегодня Александр Лукашенко торжественно открыл новое здание Верховного суда.

Президенту показали современные интерьеры нового дворца белорусской Фемиды. Например, этот один из шестнадцати залов судебных заседаний – рассчитан на проведение процессов по самым громким делам. Он сможет вместить более десятка обвиняемых и около ста человек. Современные помещения оборудованы видео и аудио аппаратурой, которая при необходимости обеспечит связь с любым уголком Беларуси. 5 апреля главе государства продемонстрировали рабочий кабинет судьи, зал совещаний и пленарных заседаний. Александр Лукашенко высоко оценил созданный менее чем за три года Дворец правосудия, который станет одним из символов суверенитета страны. Надо отметить, что Президент лично утверждал проект. Задача стояла построить здание в единой архитектурной стилистике со Дворцом Независимости и максимально использовать отечественные материалы и мебель.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бы очень хотел, чтобы это не был небесный, далеко отвлеченный от вас храм. Очень хотел, чтобы это был светлый, добрый и чистый дом для всех судей. Чтобы, приезжая сюда в любое время, когда у вас будет необходимость, вы чувствовали здесь себя, как дома. Таким и должен быть Дворец правосудия. Но опять же и не это главное: создание этого центра (я специально называю его центром), построен он действительно в таком дворцовом современном стиле, но без лишней помпезности. Он рабочий. Это говорит о том, что мы раз и навсегда в свое время взяли курс на суверенитет и независимость нашего государства. И в этом государстве должны быть не только хорошо функционирующие ветви власти, как мы их называем, но и нормальные символы каждой власти. Пусть этот символ станет центром и символом суверенитета и независимости нашей страны.

Символично, что открытие нового Дворца правосудия совпало с завершением обновления судебной системы страны. Сегодня в новом здании прошло совещание с судейским корпусом. Александр Лукашенко нацелил судей на откровенный разговор. Без самоотчетов, не скрывая проблем в системе.

Александр Лукашенко:

Основной критерий, которым руководствуются люди при оценке работы судов – это социальная справедливость. Вы, наверное, заметили: я всегда говорю: «Люди, люди, люди». Нет здесь никакого популизма. Мне уже не до популизма. Мне он не нужен. Мы работаем для людей. Если мы говорим, что государство для народа, надо реализовывать эту формулу. Я говорю о социальной справедливости. Запрос на нее сегодня колоссальный. Не только в славянских государствах. Возьмите Францию – «желтые жилеты». Справедливость начертана на их знаменах. Очень важно, чтобы человеку было понятно, почему суд вынес именно такое решение. Люди, пришедшие в суд, должны верить в его способность установить истину, тогда им не придется в поиске правды обращаться после суда к Президенту, нужно быть свободными при принятии решений – не бояться прокуроров, следователей, не оглядываться на местную и прочую власть, руководствоваться только законом. Только!

Глава государства остановился на коррупционных проявлениях в судах, круговой поруке на местах. Кадровую проблему поднял в своем выступлении и председатель Верховного суда. По его словам, причина, в том числе, кроется и в частном юридическом образовании.