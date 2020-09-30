Тональный, BB или CC-крем. Какой выбрать и в чём их отличие?

Мультизадачность выходит на первое место. Если еще пару лет назад мы слышали лишь о тональном креме, то сегодня бьюти-рынок пополнили такие продукты, как BB и CC-крем. Чем же они отличаются, для чего нужны и нужны ли вообще? Диана Кондратьева, визажист:

Тональный крем нужен для того, чтобы выровнять тон кожи, скрыть несовершенства и освежить тон лица. BB-крем – это уход, смешанный с тонированием. Главная задача ВВ-крема – это ухаживать за кожей и легкое тонирование. СС-крем – это собрат BB-крема. Отличается он тем, что его структура более легкая и его свойства смещены в тонирование.

ВВ-крем увлажняет значительно лучше, чем СС-крем. А хорошее классическое тональное средство перекрывает несовершенства кожи лучше, чем ВВ или СС-крем. Однако современные ВВ и СС-крема не уступают по покрытию даже многим хорошим тональным средствам. Диана Кондратьева:

ВВ-крем содержит в своем составе много увлажнения, в СС-креме этого увлажнения может быть немного меньше. По текстуре все эти три крема невозможно отличить на глаз. Разные производители закладывают разные компоненты, соответственно, текстура будет у всех разная.

Как оказалось, на этом чудо-свойства BB и СС-крема не заканчиваются. Обязательным компонентом обеих версий является SPF-фактор, защищающий кожу от негативного воздействия солнечных лучей. Таким образом, мы можем исключить из основного ухода отдельное средство содержащее SPF. Диана Кондратьева:

Современные крема подходят для любого времени года, жары, холода. Ничего с кожей не произойдет, если мы перепрофилируем осенью или зимой. Однако стоит заметить, что в ВВ-кремах, особенно корейских производств, очень хорошая защита SPF-фактора.

Атрибут №1 в косметичке каждой девушки – средство, которое скроет несовершенства на лице. Но девушкам с проблемной кожей следует не забывать о хорошем и качественном уходе. Диана Кондратьева:

Даже ВВ и СС-кремы, несмотря на то, что в их составе много ухаживающих средств, не могут заменить основной уход. Для перекрытия я советую ВВ или СС-крем, в котором достаточно увлажнения, потому что для проблемной кожи очень важно хорошее увлажнение. ВВ или СС-крем поддерживает его в течение дня.

Не спешите тратить последние деньги и бежать в магазин за новомодным тональником из рекламы. Хорошее бюджетное средство вполне можно найти в средней ценовой категории. Диана Кондратьева:

Действительно хорошее средство не может стоить дешево, т. к. в него закладываются и разработки, и дорогое сырье, соответственно, цена будет повышаться. Однако я бы не сказала, что на рынке нет бюджетных хороших средств. Здесь все индивидуально. Если ваша кожа хорошо воспринимает бюджетное средство, то менять и искать что-то дорогое не стоит.

Классическое тональное средство не рекомендуется наносить вокруг глаз. Так как плотный тональный крем способен перегрузить тонкую и чувствительную кожу. Диана Кондратьева:

Классический тональный крем лучше всего наносится кистью для макияжа, в то время как ВВ и СС-крем вполне можно наносить и пальцами. Они для этого и придуманы, для быстрого макияжа. Я не рекомендую вообще использовать спонжи для макияжа, кроме одноразовых, потому что эта среда очень благоприятная для развития бактерий.

Состав у тонирующих средств очень сложный. Там имеется множество консервантов, которые способны продлить жизнь тонального крема, поэтому не забывайте их использовать в пределах срока годности. Диана Кондратьева:

Любое тональное средство нельзя использовать больше года. Я не рекомендую выбирать тональное средство, в котором много глицерина. Если на втором месте стоит глицерин, соответственно, это не очень хорошо будет для кожи.