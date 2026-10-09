Продовольственная безопасность – вопрос номер один в контексте мировых событий. В ее основе цифры и конкретные объекты.
Масштабный форум наглядно показал, у нас есть абсолютно все: от независимого софта до сверхмощных умных машин, но главное: есть люди, способные создавать технологии, которые защищают экономику и ведут за собой целые отрасли.
В приоритете – стабильная работа предприятий, масштабная модернизация производств и расширение торговли с нашими ключевыми партнерами: от России до стран дальней дуги.
В числе перспективных направлений – станкостроение, авиапром и железнодорожная отрасль.
Алексей Русских и его команда в Беларуси проведут два дня. 29 сентября успели посетить Минский завод колесных тягачей, ознакомиться с продукцией и процессами производства.
Беларусь демонстрирует рост, который подкреплен низкой инфляцией – один из самых низких показателей в ЕАЭС.
На 28 сентября назначено заседание Национального агентства по регулированию в энергетике.
Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между государствами позволит значительно продвинуть торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Пакистаном. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с председателем Сената этой исламской республики.
Рост экономики Беларуси в январе – августе составил почти 2 %.
Это – прямое предупреждение о риске долгосрочного экономического ослабления.
Масштаб события впечатляет: участие принимают более 250 делегатов из 15 стран.
На мероприятии ожидается около 250 зарубежных гостей из 15 стран, среди которых представители России, Китая, Турции, Индии, Ирана, а также государств Центральной и Юго-Восточной Азии.
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