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Новости по тегу #Экономика

В Калинковичском районе открыли новый молочно-товарный комплекс
09 октября 2026 17:10

В Калинковичском районе открыли новый молочно-товарный комплекс

Кочанова на выставке «ИННОПРОМ»: наши предприятия выпускают все то, что нужно нашей стране
01 октября 2026 17:00

Кочанова на выставке «ИННОПРОМ»: наши предприятия выпускают все то, что нужно нашей стране

Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Что в приоритете?
30 сентября 2026 17:37

Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Что в приоритете?

Председатель Мингорисполкома обсудил с губернатором Ульяновской области расширение сотрудничества
29 сентября 2026 17:45

Председатель Мингорисполкома обсудил с губернатором Ульяновской области расширение сотрудничества

Делегация Ульяновской области посетит «ИННОПРОМ» и военно-патриотический клуб «Рысь» 30 сентября
29 сентября 2026 16:38

Делегация Ульяновской области посетит «ИННОПРОМ» и военно-патриотический клуб «Рысь» 30 сентября

Беларусь заняла второе место в ЕАЭС по темпам роста зарплаты за первое полугодие 2026-го
25 сентября 2026 19:14

Беларусь заняла второе место в ЕАЭС по темпам роста зарплаты за первое полугодие 2026-го

В Молдове готовятся к протестам из-за роста тарифов на газ и отопление
25 сентября 2026 17:44

В Молдове готовятся к протестам из-за роста тарифов на газ и отопление

Президент провел переговоры с председателем Сената Пакистана – к чему пришли Минск и Исламабад?
24 сентября 2026 16:34

Президент провел переговоры с председателем Сената Пакистана – к чему пришли Минск и Исламабад?

Рост экономики Беларуси может превысить прогноз ЕАБР
21 сентября 2026 10:44

Рост экономики Беларуси может превысить прогноз ЕАБР

ВТО предупредила о риске потери до 10% мирового ВВП
18 сентября 2026 07:00

ВТО предупредила о риске потери до 10% мирового ВВП

Международный форум экономического сотрудничества – какие соглашения подписали в Минске?
11 сентября 2026 18:05

Международный форум экономического сотрудничества – какие соглашения подписали в Минске?

V Минский международный экономический форум стартует 11 сентября
10 сентября 2026 07:41

V Минский международный экономический форум стартует 11 сентября