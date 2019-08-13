«Купала» – самый ожидаемый белорусский фильм. Когда состоится премьера?

Новости Беларуси. На «Беларусьфильме» продолжается работа над созданием одного из самых ожидаемых фильмов будущего сезона. «Купала» – это картина о знаменитом классике белорусской литературы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До выхода фильма на большие экраны еще достаточно много времени, но зрители и кинокритики уже проявляют большой интерес к предстоящей премьере. Как снимают фильм о Янке Купале: в главной роли – латыш, в эпизоде – Цеслер

Съемки начались летом 2018 года, проходили в разных странах и заняли целый год. Сейчас герои картины – а их более сорока – получают свои голоса. За процессом наблюдала наш корреспондент Камилла Шах. Обеденное время. Впереди шесть часов работы голосом. Подготовку Александр Ильин – исполнитель роли Кушнера – начал с утра. Специальное меню, исключены кофе и сладости. Артикуляционная гимнастика – чтобы звучать чисто. Но все это техническая сторона и для убедительности ее недостаточно. Актеру предстоит заново войти в роль. По сути – та же игра, только без грима и костюмов.

Александр Ильин, актер театра и кино:

Я играю здесь Кушнера. Это, скажем так, из приближенных людей Купалы. По соображениям совести – нет, он мне не близок. Я бы на такие предательства не шел. По характеру тоже он такой, скажем, маловато стержня. Если сравнивать с тем же Купалой, который был беспринципным в каких-то отношениях, то мой персонаж все-таки немножко помягче и поизворотливей.

Озвучивание «Купалы» началось три недели назад. Николай Шестак – исполнитель главной роли – свою работу уже выполнил. Но фильм, как говорит звукорежиссер, «густонаселенный». В нем более 40 действующих лиц. И чтобы зазвучало каждое, потребуется еще около месяца. На очереди и групповки. В фильме много польской речи, еврейской, русской.

Сергей Чупров, звукорежиссер фильма «Купала»:

Это щиты специальные. Из-за того, что комната не была приспособлена для речевого звучания – основные студии еще на реставрации, на реконструкции, – придуманы щиты, чтобы эту комнату сделать более глухой. Видите, ткань, с той стороны – кусок фанеры с дырочками. И все. Официальный трейлер «Купалы» был опубликован в начале лета. И за два месяца собрал на You Tube почти 50 тысяч просмотров, более 2 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев. Зритель с нетерпением ждет выхода фильма на большие экраны. Но, скорее всего, впервые он будет показан не в Беларуси. Таковы кинозаконы.