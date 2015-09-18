II Форум регионов России и Беларуси в Сочи посетил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Свыше полусотни экспортных контрактов и договоренности на сотни миллионов долларов. Под знаком регионального сотрудничества Беларуси и России в Сочи проходит уже второй день. И если накануне новых партнеров на полях форума искали топ-менеджеры ведущих предприятий обеих стран, то сегодня о промышленной интеграции говорили уже на самом высоком уровне. Впрочем, разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина отнюдь не ограничился этими вопросами. Тем для общения оказалось более чем достаточно: это и внешняя политика, и предстоящие выборы в Беларуси, и вступление в ВТО. А на промышленной выставке лидеры смогли воочию убедиться, что потенциал для сотрудничества поистине огромен.

Наталья Бреус, СТВ:

В олимпийском Сочи волей-неволей задумываешься о рекордах. В кулуарах журналисты обсуждали, что прошлый год стал рекордным по количеству встреч президентов Беларуси и России. И в 2015 видятся часто: как минимум пять раз, плюс на международных площадках — буквально несколько дней назад президенты вернулись с саммита ОДКБ в Таджикистане и провели встречу в неформальной обстановке в трехстороннем формате с Назарбаевым. И вот сегодня – встреча с глазу на глаз.

В конгресс-холл для переговоров президенты прибыли вместе. У Беларуси и России всегда есть что обсудить. На партнера по союзному государству приходится более 40% белорусского экспорта. Президенты констатировали, что работать приходится в непростое время — это сказывается на товарообороте стран.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы уже не первый день, встречаясь, обсуждаем те проблемы, которые возникают, и те положительные моменты, которые существуют в наших взаимоотношениях. Мы действительно понимаем, что происходит вокруг нас. Хватает, как сегодня было сказано на открытии, и у нас проблем, поэтому мы и собираемся на такие региональные мероприятия. Я хочу сказать, Владимир Владимирович, когда губернаторы бывают в Беларуси, не бывает такого случая, чтобы я не встретился лично, не поинтересовался, что надо, что мы можем сделать, что вместе можем сделать. И, вообще, всегда благодарю регионы России: наши белорусско-российские отношения в былые времена были спасены только регионами России. После распада тяжелейшие были времена, поэтому я лично и наше государство с большим уважением относимся к взаимоотношениям между регионами. Товарооборот у нас с некоторыми регионами России выше, чем с другими государствами. Что касается России, то это примерно половина всего товарооборота белорусского приходится на Россию. Отсюда и ценность, и значимость наших отношений.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

У нас со многими нашими партнерами сложился очень хороший механизм взаимодействия. Это контакты между регионами, мы стараемся их поддержать. И вот Александр Григорьевич предложил, чтобы мы подключились к такому же формату и между соответствующими региональными структурами Беларуси и Российской Федерации. Считаю, что это очень верно.

Не могу не вспомнить о том, что скоро в Беларуси (11 октября) должны состояться президентские выборы. Это всегда очень ответственный и непростой этап в жизни любой страны. Уверен, что эти выборы пройдут на самом высоком уровне, в полном соответствии с нашими, белорусскими и международными стандартами.

Еще до встречи президентов в конгресс-холле продолжил работу форум регионов Беларуси и России, который открылся накануне. Форум стал переговорной площадкой для парламентариев, губернаторов и топ-менеджеров предприятий. В эти дни работала в Сочи представительная белорусская делегация, обсуждали поставки товаров, подписаны два десятка межрегиональных соглашений. Заключено 60 коммерческих контрактов.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

Могилевская область имеет контракты сотрудничества с 18 регионами России. И вот в рамках II Форума регионов России и Беларуси мы подписали соглашения о сотрудничестве с Ивановской областью, Пензенской и Калужской. В целом в рамках при подготовке и проведения этого форума наши предприятия Могилевской области подписали порядка 19 контрактов.

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области Российской Федерации:

Товар легкой промышленности, текстиль, востребованы очень сильно сегодня. Обувная промышленность. Мы знаем, что с вами могли бы это производство наладить. Мы эту тему уже обсуждали. С точки зрения пошива одежды — у нас этот кластер развивается в Пензенской области, развивается неплохо.

Выступая на форуме регионов Александр Лукашенко говорит, что если бы не Союзное государство, то был ли сегодня Евразийский экономический союз? Беларусь и Россия стали ядром интеграции. Хотя сегодня некоторые СМИ пытаются внести ложку дегтя в двусторонние отношения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С обретением независимости мы не только сохранили и укрепили связи с нашей братской Россией, но и заложили прочный фундамент на будущее. Поскольку у нас братская встреча, в этой связи я хочу сказать, что, особенно в Российской Федерации, отдельным средствам массовой информации и отдельным «умникам», да и у нас их хватает, надо прекратить разговоры по поводу некоего разворота Беларуси, поворота и так далее. Я Владимиру Владимировичу об этом говорил, что это не нужно мне ни в личном плане, тем более это не нужно нашим государствам. Я не первый год президентом работаю и не 10 лет, не 15, а уже 20 лет. И за это время можно было убедиться в наших поворотах и разворотах. Единственное, чего мы не хотим (и я, и Владимир Владимирович), чтобы мы сами создавали для себя проблемы и портили с кем-то там из соседей отношения. Нам это не надо абсолютно. Они всегда нам подкинут эти проблемы, как это бывало с белорусско-западными отношениями, а сейчас России с западным миром и США. Поэтому мы не собираемся ни с кем конфликтовать. Мы выстраиваем ровные добрые отношения, как это делает сегодня и Российская Федерация.

Евразийский экономический союз в условиях непростой мировой экономики может стать настоящим центром силы. Но пока есть вопросы внутри единого пространства. Например, вяло решаются вопросы по снятию барьеров в торговле. А президент Казахстана накануне заявил о необходимости разработки новых стандартов и технических регламентов. Не понравилось Назарбаеву белорусское молоко. Это при том, что избалованные сочинские курортники размели ярмарку белорусских товаров. А Матвиенко попросила: привозите еще.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вот прочитал выступления нашего дорогого друга Нурсултана Абишевича по поводу его озабоченности каким-то ненатуральным молоком. Нет такого термина «натуральное молоко». Все прекрасно понимают, что и Россия, и Беларусь взаимно «сушат» это молоко, удаляют воду. Когда пик молока падает, когда его не хватает, Россия заказывает в Беларуси, мы часто покупаем в России это молоко. У нас есть серьезнее проблемы. И я не хочу скрывать на вашем широком форуме (может, вашему президенту России не понравится), но я скажу, что последняя договоренность Казахстана с ВТО и те таможенные пошлины, о которых они договорились, создали реальную проблему функционирования нашего единого экономического союза. И мы вынуждены приспособиться к тому, что там наворотил с ВТО Казахстан. И это будет не просто, потому что там понизили пошлины так, что может хлынуть продукция на российский и белорусский рынки. Мы проанализировали: почти все промышленные предприятия подпадают под удар со стороны политики — ВТО–Казахстан. В данном случае, честно вам скажу, мы не торопимся вступить в ВТО. Я думаю, что нам надо — и мы этим занимаемся — сильно проанализировать ситуацию и, может быть, неучастие Беларуси сегодня в ВТО нам принесет пользу большую, нежели вступление. Ясно, что нас сейчас будут прессовать, чтобы мы со стороны Беларуси еще ниже опустили таможенные пошлины. Но это тогда разрушим весь Экономический союз.

Если говорить о межрегиональном сотрудничестве Беларуси и России, то можно вспомнить что в начале 90-х экономические связи были налажены лишь с несколькими субъектами федерации. Сегодня таких — 8 десятков в России, то есть почти все. В лидерах: Москва и Питер, Смоленская и Тюменская области, Татарстан. Товарооборот с ними зачастую даже выше, чем некоторыми государствами. Только в 2015 году в Минск приезжали с визитом 8 российских губернаторов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Складывающаяся в мире ситуация продемонстрировала наличие определенной уязвимости как Беларуси, так и России от внешних факторов. Нестабильность еврозоны, колебания мировых фондовых рынков, китайского юаня – все это требует корректировки проводимой экономической политики. Сейчас особенно нужна консолидация нашего потенциала как в рамках Союзного государства, так и Евразийского экономического союза в целом. Важнейшее значение, на наш взгляд, имеет координация действий в промышленном секторе, формированием единой промышленной политики, о которой говорил президент России, вы приняли закон в Российской Федерации — наиважнейшее направление нашего сотрудничества. И мы знаем, что в этом направлении делать и будем здесь решать наши проблемы сами.

В центре внимания в эти дни промышленная политика. Говорят о согласованности действий в этой сфере. Сообща легче повышать конкурентоспособность товаров.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Отличаются партнеры Алтайского края и Брянской области. Автомобили и спецтехника на основе белорусских комплектующих собирается на предприятиях в Пензенской области, в Санкт-Петербурге действует центр по разработке радиоэлектронных устройств нового поколения. Эти наработки можно было бы активнее задействовать для поиска внутренних резервов хозяйственного развития и диверсификации экономики, снижение ее зависимости от иностранных комплектующих и от иностранных поставщиков. Мы уже занимаемся этим, вы знаете. Правительство Российской Федерации подготовило целую программу импортозамещения практически во всех отраслях. Они обеспечат запуск свыше 2,5 тысяч проектов.

На фоне санкций в России задумались о том, как развивать собственные производства и том, что своя рубашка или партнер по интеграции — ближе к телу.

Президент Беларуси озвучивает те шаги, которые позволят решить проблему импортозамещения. Помогут стимулировать экспортные производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Первым шагом в этом направлении должно стать, на наш взгляд, обеспечение равных конкурентных условий субъектам хозяйствования для работы на общем рынке товаров и услуг. Второй шаг — усиление мер по защите общего рынка, борьба с серым импортом. Третий шаг — координация действий по рациональному размещению, углублению, специализации промышленного производства. Четвертый шаг — выпуск нового продукта, способного заменить иностранные аналоги.

Присутствие глав государств только повысил статус форума. Было заметно, что и президенты, и участник форума довольны результатами работы. Уже после официальной части президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин прошлись по промышленной выставке и ознакомились с моделями, которые там были представлены.