Гандболисты «Машеки» проиграли питерскому «Зениту» в SEHA-лиге

Гандболисты «Машеки» проиграли питерскому «Зениту» в домашней встрече SEHA-лиги. Россияне оказались на голову сильнее, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Они захватили инициативу сходу и постепенно наращивали преимущество.

На перерыв команды ушли при цифрах 16:12 в пользу гостей. Ситуация не изменилась и после антракта. Фаворит действовал первым номером. Финальный результат – 30:25. У нас самым полезным стал Ярослав Чайковский. Он забросил восемь мячей. За питерцев по пять раз отличились представители Беларуси Олег Луня и Олег Астрашапкин.