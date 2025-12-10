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Гандболисты «Машеки» проиграли питерскому «Зениту» в SEHA-лиге

10 декабря 2025 20:12
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Гандболисты «Машеки» проиграли питерскому «Зениту» в домашней встрече SEHA-лиги. Россияне оказались на голову сильнее, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Они захватили инициативу сходу и постепенно наращивали преимущество. 

На перерыв команды ушли при цифрах 16:12 в пользу гостей. Ситуация не изменилась и после антракта. Фаворит действовал первым номером. Финальный результат – 30:25. У нас самым полезным стал Ярослав Чайковский. Он забросил восемь мячей. За питерцев по пять раз отличились представители Беларуси Олег Луня и Олег Астрашапкин.

# Гандбол

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