«Я сегодня побывал в детстве». Чиновники, спортсмены, бизнесмены поучаствовали в акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 декабря гостей встречали сотни маленьких белорусов во всех регионах страны.

Благодаря этой трогательной предновогодней традиции, вниманием в это, по-настоящему волшебное время, окружен каждый ребенок. В этом главный смысл и, пожалуй, миссия акции, когда чиновники, спортсмены, представители бизнеса дарят детям не только подарки, но и веру. В добро, которое может быть безгранично, и чудо, которое обязательно должно случиться с каждым. Репортаж – Кристины Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Когда нет своих или чужих. Есть только НАШИ, наши дети. И это по-настоящему отзывается в их сердцах. Забота и внимание – для этих ребят главные составляющие, нежели подарки. Хотя это дополнение, не скрывают, из приятных.







Анастасия Романчик, воспитанница Радошковичской школы-интерната:

Мне запомнился спектакль про лайки. Там, где дети начали подпевать. Я буду ждать следующего Нового года, чтобы опять попасть на этот праздник.

Национальный олимпийский комитет зажигает не спортивные звезды, а звездочки. Как подтверждение – горящие глаза 10-летней Насти. Девочка приехала на праздник из Радошкович. А вместе с ней и другие воспитанники руденской и радошковичской школ-интернатов для деток, оставшихся без родителей.





Ребята сегодня «В гостях у сказки». Это целый мир приключений с интерактивной программой. Без прикрас увлечены процессом и олимпийские чемпионы, и призеры Игр. Дмитрий Дащинский пришёл на праздник со своим подрастающими поколением.





Дмитрий Дащинский, старший тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Детям, я думаю, самое важное – это внимание. Когда это внимание им уделяют, дети этому только рады, поэтому надо больше уделять внимания.





Дмитрий Довгалёнок, начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси:

Я думаю, что все вы знаете, что мы не впервые проводим этот праздник, стараемся как-то улучшить его с каждым годом, ну а самое главное у нас предстоит, конечно, самый сложный год – это олимпийский, задач у нас много.







Улыбки, подарки и просто уют сегодня и в Борисовском специализированном доме ребенка. Под его крышей живут почти 100 малышей, у которых нет мамы и папы. Самому старшему – всего 3 годика. Их первые слова абсолютно разные, но есть то, что объединяет – право на полноценное детство рядом с любящими их людьми.

Снежинки, Лисички, Медвежата, Принцессы и, в общем, все волшебные персонажи встречали Игоря Петришенко. Для ребят эту встречу, кроме как сказочной, иначе и не назовёшь. Игорь Петришенко поздравил воспитанников дома ребёнка в Борисове

Зимняя сказка пришла и в социально-педагогический центр Кореличского района. Новогоднее представление для детей устроили приглашённые актёры и сотрудники Таможенного комитета. Не обошлось без главных зимних персонажей Деда Мороза и Снегурочки и, конечно, праздничных чудес.

Ведь именно в них хотят верить дети, которые некоторое время проводят вне семьи. Рождество и Новый год не дома, а в центре придётся встретить 6 малышам. Самому младшему – 4, старшей девочке – 9.



«И подарки, и танцевать, и кушать». Сотрудники Таможенного комитета поздравили детей в Кореличском районе

Географически перемещаемся в Молодечненскую специальную общеобразовательную школу-интернат. Здесь учатся детки с патологиями зрения. С подарками, как настоящий Дед Мороз, сюда приехал Игорь Сергеенко. Глава Администрации Президента вручил ребятам сертификат на большую интерактивную панель и сладкие наборы.





Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Я сегодня практически побывал в детстве. Мне очень понравилось в этой школе. Индивидуальный подход к детям, новые методики. Но самое главное – это веселые, интересные лица, которые нацелены на будущее. И задача руководителей всех уровней обеспечить будущее нашим детям.

Море эмоций сегодня подарили и тем, кто это предновогоднее время проводит в больничной палате. Поверить в чудо маленьким пациентам помогли представители Следственного комитета. Глава ведомства Иван Носкевич приехал с подарками в третью городскую детскую больницу. Кажется, на мгновение все и забыли, что находятся в стенах палат. «Очень здоровский праздник». Представители СК поздравили с Новым годом детей в третьей больнице Минска

В такой атмосфере в чудеса и в Деда Мороза верят даже взрослые. Но самые искренние пожелания на грядущий год 2020, конечно, из уст деток.





Я желаю всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего, и чтобы они никогда не расстраивались.

Добра, любви, крепкого счастья, много подарков.

Счастья, здоровья, улыбок.





Кристина Федорович, корреспондент:

Праздничный марафон приближается к апогею – новогодней ёлке во Дворце Республики, которая зарядит добром более двух тысяч детишек со всей Беларуси. Но на этом акция «Наши дети» не прощается, а продолжает дарить волшебство до 10 января.