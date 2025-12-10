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Алексей Алфёров пробился в полуфинал чемпионата мира по боксу

10 декабря 2025 20:01
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Алексей Алферов продолжает непобедимо шагать по турнирной сетке чемпионата мира по боксу. Белорус добрался уже до полуфинала, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

На предыдущей стадии земляк не оставил шансов представителю Конго Питеру Питу. В каждом из трех раундов преимущество нашего бойца было неоспоримым. Судьи были единогласны в решении – виктория со счетом 5:0. Это значит, что Алферов гарантировал себе минимум бронзу планетарного форума. 

Следующий оппонент – Рафаэль Оганесян. Еще одного нашего соотечественника постигла неудача. Вадим Волчек проиграл спортсмену из Армении – 0:5. Нужно отметить, что соперник является бронзовым призером Олимпийских игр.

# Алексей Алферов # Спортивные соревнования

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