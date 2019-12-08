В Беларуси могут сократить декретный отпуск? Мнение Людмилы Макариной-Кибак

Новости Беларуси. Людмила Макарина-Кибак из тех депутатов, которые из шестого созыва перешли в седьмой. Шутит: даже не придется отвлекаться от важной работы на переезд из своего кабинета, который, кстати с богатой историей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Людмила Эдуардовна считает, что материальными стимулами ситуацию не исправить. Все, что могли, уже раздали, а женщины, в основном, просто боятся не реализоваться профессионально.

Людмила Макарина-Кибак:

Мы должны понимать, что для того, чтобы женщина вышла на работу раньше, чем ребенку исполнится три года, мы должны обеспечить местами в детских садах. Кроме того, должно быть достаточное количество рабочих мест.

Как переход – два года, но это через пару лет именно из-за мест в детских садиках. Мы говорили, что может быть, стоило бы и полтора года сделать. Но, наверное, мы все-таки еще к этому пока еще не готовы.