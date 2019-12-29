В Донбассе начался обмен пленными «всех на всех»

Новости Украины. Масштабный обмен пленными начался между Киевом и непризнанными республиками Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историческое событие происходит в районе пункта пропуска Горловка – Майорское.

Точное количество удерживаемых лиц, которые 29 декабря вернуться домой, пока неизвестно. Предполагается, что Киев передаст 87 сторонников ДНР, а Донецк отдаст 55 силовиков.

Напомним, договоренности провести обмен пленными до Нового года были достигнуты лидерами стран «нормандской четверки» на саммите в Париже 9 декабря.