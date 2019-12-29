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В Донбассе начался обмен пленными «всех на всех»

29 декабря 2019 11:20
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Новости Украины. Масштабный обмен пленными начался между Киевом и непризнанными республиками Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историческое событие происходит в районе пункта пропуска Горловка – Майорское. 

В Донбассе начался обмен пленными «всех на всех»-1

Точное количество удерживаемых лиц, которые 29 декабря вернуться домой, пока неизвестно. Предполагается, что Киев передаст 87 сторонников ДНР, а Донецк отдаст 55 силовиков.

В Донбассе начался обмен пленными «всех на всех»-4

Напомним, договоренности провести обмен пленными до Нового года были достигнуты лидерами стран «нормандской четверки» на саммите в Париже 9 декабря.

В Донбассе начался обмен пленными «всех на всех»-7

Обмен должен пройти по формуле «всех на всех». Об условиях договорилась трёхсторонняя контактная группа в Минске. В последний раз такой масштабный обмен прошел в 2017-м.  

# Война в Украине # Фотофакт

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