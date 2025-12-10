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Пять белорусских фристайлистов и горнолыжница допущены к отбору на Олимпийские игры

10 декабря 2025 18:16
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Международная федерация лыжных гонок и сноуборда после проигранного иска оперативно допустила шестерых белорусов для участия в международных соревнованиях. В том числе к отбору на Олимпийские игры 2026 года, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Речь о пяти фристайлистах и одной горнолыжнице. Нейтральный статус среди лыжных акробатов получили Анна Гуськова, ее тезка Деруго, Анастасия Андрианова, Игорь Дребенков и Владислав Вознюк. Компанию им составила слаломистка Мария Шканова. Список вовсе не исчерпывающий. Международное ведомство обещает оперативное рассмотрение и одобрение новых заявок. 

# Белорусские спортсмены

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