Пять белорусских фристайлистов и горнолыжница допущены к отбору на Олимпийские игры

Международная федерация лыжных гонок и сноуборда после проигранного иска оперативно допустила шестерых белорусов для участия в международных соревнованиях. В том числе к отбору на Олимпийские игры 2026 года, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Речь о пяти фристайлистах и одной горнолыжнице. Нейтральный статус среди лыжных акробатов получили Анна Гуськова, ее тезка Деруго, Анастасия Андрианова, Игорь Дребенков и Владислав Вознюк. Компанию им составила слаломистка Мария Шканова. Список вовсе не исчерпывающий. Международное ведомство обещает оперативное рассмотрение и одобрение новых заявок.