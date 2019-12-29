«Идеология закона – предупреждение нарушений». Как изменится КоАП Беларуси и станет ли меньше штрафов за вождение

Новости Беларуси. На неделе председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало высказался на тему, которая с подачи Президента активно обсуждается – необходимость корректировки КоАП, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Были озвучены впечатляющие цифры: 16 миллионов административных правонарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан. И это за неполные пять лет. Так вот позиция Верховного суда по нижнему пределу санкций: зачастую вместо штрафа вполне достаточно предупреждения. Президент на совещании по применению мер административной ответственности: «Нужно тщательно разобраться в ситуации»

Интересно, что около 80 % всех штрафов приходится на нарушения Правил дорожного движения. Большинство выявлено камерами фотофиксации. И вот на неделе автолюбители заметили, что устройства исчезли с привычных мест. Что происходит? И главное, что будет происходить? Выяснял корреспондент Дмитрий Боярович. В Беларуси обсуждается и вопрос увеличения скоростного режима на 16 участках дорог в Беларуси. Речь идет об ограничении в 120 км/час на трассах. Эту тему также затрагивал Президент. Еще в 2014 году Александр Лукашенко поручал увеличить допустимую скорость на МКАД до 120 км/час, но этого до конца не сделали. Президент на совещании по применению административной ответственности: «Найдите виновных и увольте»

Над изменениями в КоАП уже работает межведомственная комиссия – это депутаты, ученые, практики. Цель – исключить карательный подход, а также погоню за показателями. Проще говоря, чтобы нарисованной статистики не было – в ГАИ, милиции, налоговой, таможне. Документ упростят, исключив порядка полусотни статей. Возможно, и органов, которые выносят предписания и штрафы, станет меньше. К маю 2020 года необходимо выйти на конкретные результаты.

Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Идеология закона – это предупреждение нарушений. А для того, чтобы предупреждать запреты и ограничения, они должны быть понятны простому человеку, представителю бизнес-сообщества для того, чтобы у него был повод для размышлений и оценки своих действий. Поэтому эта мысль будет основополагающей при разработке новых кодексов.