Александр Лукашенко – Дэвиду Хэйлу: «США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь»

Новости Беларуси. Минск и Вашингтон продолжают диалог. Во Дворце Независимости Президент Беларуси встретился с заместителем государственного секретаря США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти переговоры стали по-настоящему историческими для белорусско-американских отношений. После долгого перерыва стороны решили вернуть послов. До этого Беларусь и США представляли временные поверенные. Это большой шаг, который поможет активизировать сотрудничество. Ведь до 2008-го Соединенные Штаты были в числе основных экономических партнеров нашей страны. И сегодня глава государства заявил, что Беларусь намерена делать все, чтобы отношения двух стран развивались. Из Дворца Независимости – материал корреспондента Алены Сыровой.

Алена Сырова, корреспондент:

Действительно сенсационные политические новости этим вечером приходят из Дворца Независимости. Впервые после 10-летнего перерыва США и Беларусь объявили о готовности вновь обменяться послами. Но обо всем по порядку. Напомним, в 2008 году в ответ на ряд недружественных шагов со стороны наших американских партнеров (в частности, введение санкций) мы сократили количество сотрудников Посольства, понизили статус нашего диппредставительства. Однако в последние несколько лет со стороны США риторика стала приобретать более дружественный характер. Возобновились визиты, некоторые ведомства стали обмениваться опытом (например, Следственный комитет и ФБР). К нам стали приезжать высокопоставленные американские чиновники, и в марте 2019 года Беларусь приняла решение не ограничивать количество сотрудников Посольства США.

А уже в августе Президент нашей страны провел встречу с тогда еще советником президента США Джоном Болтоном. Эта встреча вызвала резонанс в ряде стран. Александр Лукашенко – Джону Болтону: «Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений»

Что уж говорить о сегодняшнем визите заместителя госсекретаря Дэвида Хэйла. Он курирует политические вопросы и до приезда в Минск побывал в Берлине.

Александр Лукашенко, приветствуя гостя, отметил важность именно такого диалога – США - Европа (особенно Восточная), учитывая те шероховатости, которые сегодня есть в отношениях политических гигантов по обе стороны океана. Они негативно сказываются на обстановке в нашем регионе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин Хэйл, приятно вас видеть здесь – не только в Беларуси, но и в Восточной Европе. Я с удовлетворением хочу отметить, что это свидетельство того, что Соединенные Штаты наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь. В это сложное время ваш интерес к этому региону обнадеживает. Возможно, мы находимся в плену неких измышлений средств массовой информации. Но как нам здесь кажется в Беларуси, Европа и вообще планета переживают непростые, сложные времена. Естественно, частенько здесь обвиняют в усложнении этих времен Соединенные Штаты Америки. Но мы прекрасно понимаем, что не бывает так в жизни, что один кто-то виноват, а все остальные мягкие, белые и пушистые. Наверное, здесь мы все виноваты в том, что складывается такая ситуация. Я убежден, что ваш визит в Беларусь, по крайней мере, руководству Беларуси, белорусскому народу, представит возможность более объективно посмотреть на мир, исходя из той информации, которую я рассчитываю получить от весьма просвещенного, информированного человека.

Александр Лукашенко также отметил, что Беларусь приветствует заявления и США, и России относительно отсутствия планов по размещению ракет средней и малой дальности в Европе. И это несмотря на выход обеих сверхдержав из этого договора. Наша страна против провокаций и возможного появления новых конфликтов. Их, констатировал наш Президент, и так в регионе достаточно. Александр Лукашенко о ситуации в Украине: «Без участия США этот конфликт урегулировать не получится»

Беларусь всегда была открыта для диалога и в общем-то логично, что подтверждением приверженности выстраивания такой линии между нашими странами стало решение о возвращении послов. Об этом замгоссекретаря говорил сегодня сначала с главой нашего МИДа, а после встречи с Президентом Беларуси выступил с официальным заявлением во Дворце Независимости.

Дэвид Хэйл, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам:

Нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь выбирать между Востоком и Западом. США уважает желание Беларуси определять свою судьбу самостоятельно и вносить свой вклад в мир и стабильность в регионе. Беларусь – страна с богатой историей и людьми, высоким потенциалом. И мы надеемся на расширение сотрудничества с белорусским правительством и народом для использования всего потенциала двусторонних отношений.

Наш министр иностранных дел в свою очередь отметил: самое главное, что у двух стран есть взаимная заинтересованность, чтобы поступательно, но необратимо развивать наши отношения. США и Беларусь приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов