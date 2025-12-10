Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» уступил «Авто» в МХЛ

Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» уступил «Авто» в выездном матче чемпионата МХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Евгения Летова не дотерпели – 2:3.

Наши парни дважды лидировали в противостоянии. Счет в первом отрезке открыл Андрей Кравчук. Во втором периоде россияне восстановили паритет. Затем бобры вновь вернули инициативу. Постарался Константин Волочко.

Хозяева в заключительной трети сотворили камбэк. Причем победную шайбу они забросили в меньшинстве. Все попытки отыграться ни к чему не привели. Тем не менее белорусы остались на презентабельной 5-й позиции в Золотом дивизионе. Выездное турне завершено. Следующая дуэль состоится уже дома. В воскресенье играть с «Крыльями Советов».