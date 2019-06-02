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«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке

02 июня 2019 19:16
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Новости Беларуси. О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке – выясняла корреспондент СТВ Галина Буро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -1

Галина Буро, корреспондент:
В этом месте колесо истории будто вращается в обратном направлении – так влияет энергетика вековых стен. На территории Беларуси в разные годы было возведено больше сотни замков. И половина из них частично или полностью сохранилась до сих пор. 

«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -3
«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -4

На протяжении веков – спасение для жителей от набегов крестоносцев, теперь – напоминание о суровой эпохе жестоких битв, рыцарей и прекрасных дам. Великий князь Литовский Гедимин в XIV веке приказал возвести 13-метровые стены Лидского замка с сотней бойниц.

«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -6

Анна Некрашевич, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея:
Прямоугольные были для лучников, арочные – для арбалетчиков. Еще была катапульта, куда ядра заряжали. Ядра бросали через стену и сверху лили смолу.

Это единственный замок XIV столетия типа «кастель». Что такое кастель? От слова «кастелиум» – укрепление. Он функционирует и сегодня.

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«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -8
«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -9

Крепость пережила осады и захваты, разрушения и пожары, череду владельцев. Юго-западная башня построена при Гедимине, северо-восточная – при Витовте, князь литовский и король польский Александр писал здесь предсмертное завещание. Замок уникален подлинностью. Лучше всех сохранилась южная стена. В экспозиции – десятки экспонатов.

«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -11
«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -12

Анна Некрашевич:
Здесь у нас в экспозиции представлен корд XV столетия. Это меч. Называется «Пассауский волк».

От эксклюзивов под стеклом до предметов, которые можно и даже нужно трогать, чтобы стать соучастником событий XV века, когда 70-летний литовский князь и польский король Ягайло закатил в Лидском замке широкий пир в честь венчания с 16-летней Софьей Гольшанской.

«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -14
«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -15

Анна Некрашевич:
Пир свадебный длился около двух месяцев – от Рождества Христова до Великого поста. У нас все желающие присаживаются, одевают короны и чувствуют себя королем и королевой.

«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -17
«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -18
«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -19

Действительно, эффект погружения в контрасты Средневековья здесь обеспечат. Театрализованные фестивали, рыцарские турниры – визитные карточки Лидского замка. Даже обучат стрельбе из лука.

«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -21
«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -22
«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -23
«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -24

Пострелять, походить, прикоснуться. В XXI веке могучие ворота Лидского замка всегда открыты для гостей. Только за 2019 год здесь побывали больше 50 тысяч туристов из разных стран. И западные, и восточные гости с удивлением узнают, что на территории Беларуси, оказывается, десятки своих старинных замков.

«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -26

Владимир Степаненков, турист (Россия):
Меня привел интерес и необычайная любовь к Беларуси. Я стараюсь хотя бы раз в два года приехать посмотреть ваши замки.

«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -28
«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -29

О белорусском наследии и в бронзе. Рядом с замком на День города откроют скульптуру его основателя – Гедимина. Вместе с пьедесталом он возвысится над землей на 9 метров. Модель памятника уже вылеплена из глины и утверждена монументальным советом. Скульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай рассказывают, что образ великого князя максимально соответствует исторической правде – они учли даже породу коня. Но есть и авторские находки.

«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -31
«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -32

Сергей Оганов, скульптор:
Как я оцениваю эту работу, что для меня очень удивительно, как будто единый организм, как будто нами кто-то режиссировал. То есть время на споры, на какие-то выяснения мы не тратили вообще. Это была очень интенсивная работа.

«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -34
«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -35
«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке -36
# Замки Беларуси # Галина Буро

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