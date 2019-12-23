В три раза меньше стало убыточных предприятий: Виктор Шейман озвучил предварительные итоги 2019 года

Новости Беларуси. Сработали лучше, чем в 2018 году. О работе Управления делами Президента Александру Лукашенко доложил глава ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктор Шейман озвучил предварительные итоги года. Выручка за 2019-й составила 1 миллиард 800 миллионов рублей, на импорте товаров и услуг управделами Президента заработало более 300 миллионов долларов. В три раза меньше стало убыточных предприятий.
По поручению Президента запустили серийное производство пластиковых лыж, создаются совместные предприятия в странах Африки. Именно Виктор Шейман курирует сотрудничество Беларуси с самым жарким континентом. Горячо в эти предновогодние дни и на предприятиях управделами. На участие главы государства в предновогодних торжествах спрос большой – отметил Александр Лукашенко. Это и традиционные мероприятия, как благотворительная акция «Наши дети», так и новые проекты. Например, Венский бал, который запланирован на предстоящую субботу. Большая нагрузка ложится на управделами Президента.