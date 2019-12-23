В три раза меньше стало убыточных предприятий: Виктор Шейман озвучил предварительные итоги 2019 года

Новости Беларуси. Сработали лучше, чем в 2018 году. О работе Управления делами Президента Александру Лукашенко доложил глава ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Шейман озвучил предварительные итоги года. Выручка за 2019-й составила 1 миллиард 800 миллионов рублей, на импорте товаров и услуг управделами Президента заработало более 300 миллионов долларов. В три раза меньше стало убыточных предприятий.