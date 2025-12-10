Эмоции и трюки! Грандиозное шоу «Бурлеск» покажут в Гомельском цирке

Впервые на манеже Гомельского государственного цирка продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе и компания Росгосцирк представят грандиозное шоу «Бурлеск». В программе номера, покорившие международный фестиваль в Монте-Карло, и не имеют аналогов в мире. После большого всероссийского гастрольного тура проект презентуют белорусскому зрителю.

Синтез жанров и феерия фешн-цирка – особый стиль и фирменный почерк «Королевского цирка» Гии Эрадзе считывается с первых секунд. Авторская музыка, спецэффекты и масштабные декорации создают дополнительный эффект погружения в сюжет каждого номера.

В проекте принимают участие более 100 лучших артистов, исполнители рекордных трюков и мастера оригинального жанра. Покорять сердца зрителей будут бесстрашные акробаты и гимнасты, ловкие жонглеры, эквилибристы и веселый клоун Харри. Особого внимания удостоен уникальный номер – единственная в мире «Групповая трансформация», выполненная в символике знаменитых украшений Фаберже.

Татьяна Широкова, ведущая артистка шоу Гии Эрадзе «Бурлеск», исполнительница комической роли Мадам Бурлеск:

Это вот само слово «Бурлеск», оно само говорит за себя. Это некий всплеск эмоций, который переходит все грани и все рамки. Поэтому здесь будет праздник, будет много эмоций, будет много сказки: сказочный Пегас, великолепные ангелы. Будет много яркого, красочного, неимоверно красивого. Поэтому мы ждем всех здесь с открытыми сердцами. Артисты готовы. Мы настраиваемся. У нас скоро премьера.

На манеж выйдут дрессированные животные. Шоу «Бурлеск» – это четвертый проект, который презентует Гия Эрадзе на белорусской земле.