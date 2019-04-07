Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

Новости Беларуси. «Встать. Суд идет». В идеале, конечно, лучше не быть участником судебного заседания и этих слов не слышать. Причем ни по одну из сторон – ни истца, ни ответчика, ни даже свидетеля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но жизнь – она разная. И если попадание на скамью подсудимых чаще всего зависит от самого подсудимого – закон суров, но это закон и его нельзя нарушать, – то защищать свои права в ранге истца, как правило, вынужденная, но необходимая мера. И в любом из случаев главная вера – в справедливое судейство. На неделе в Минске открыли здание Верховного суда. Хотя, пожалуй, Дворец правосудия, как назвал его Президент во время совещания по деятельности судов, подходит больше.

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ Символично и расположение – рядом с Дворцом Независимости. Оно и понятно: справедливое и беспристрастное судейство – оплот суверенной и независимой страны, где во главе любого действия, любого решения – люди. Государство для народа как основа политики нашего Президента. Все, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы, и, конечно, экскурсия по зданию Верховного суда – в репортаже Евгения Пустового.

Сергей Кондратьев – потомственный юрист. Что называется, в «процессе» со школьной скамьи. За эти десятилетия здание суда для него стало вторым домом.

Сергей Кондратьев, судья Верховного суда Беларуси:

Это, конечно, современный комплекс, храм правосудия, который позволяет осуществлять нашу судебную деятельность на качественно новом уровне.

Новый Дом правосудия теперь появился у всего судейского корпуса страны. На новоселье приехал Президент. Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт Небольшая экскурсия. Зал судебных заседаний, кабинет судьи, специальные помещения для совещаний и пленумов. В старом здание такого не было.

Вас устраивает этот дом? Все здесь есть?

Без излишеств и функционально внутри, величественно – снаружи. Сделали с белорусской изящностью. Национальный колорит подчеркивает самобытный орнамент и в фойе, и на фасаде.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бы очень хотел, чтобы это не был какой-то небесный, далеко отвлеченный от вас храм. Очень хотел бы, чтобы это был светлый, добрый, чистый дом для всех судей. Создание этого центра говорит о том, что мы раз и навсегда в свое время взяли курс на суверенитет и независимость нашего государства. И в этом государстве должны быть не только хорошо функционирующие ветви власти, как мы их называем, но и нормальные символы каждой власти. И пусть этот символ станет центром и символом суверенитета и независимости нашей страны.

Место и вид архитектурного символа судебной власти страны выбирал, а затем лично контролировал строительство Александр Лукашенко. В итоге от идеи до открытия здания прошло всего-то пять лет. Строили и проектировали одновременно – так сократили расходы на четверть. А возвели сооружение вместо трех за два с половиной года. Но не в ущерб качеству.

Воплощенный в стекле и бетоне фасад – облик судебной власти, в которой, как в зеркале, отражается вся государственная политика.

Александр Лукашенко: «Я всегда говорю: «Люди, люди, люди». Нет здесь никакого популизма. Мы работаем для людей» В актовом зале почти четыре сотни человек со всей страны и не только судьи. Многие в форме. Но сама встреча не формальность: новоселье совпало с завершением формирования новой судебной системы в стране.

Удобный повод провести разговор о том, как усовершенствовать деятельность судов общей практики, подвести итоги, поделиться предложениями служителей закона из разных ведомств и ветвей власти.