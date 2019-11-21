Николай Пинигин: «Задача у национального театра – не развлекать с утра до вечера, а просвещать»

Режиссёр высказал мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

В одном из своих интервью Вы сказали, что для того, чтобы зарабатывать на спектаклях, нужно закрывать театры, открывать стриптиз-клуб или клуб.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:

Да.

Вадим Щеглов:

Вот не слишком ли резко. Не перебор?