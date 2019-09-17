Новости Беларуси. США и Беларусь приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов.

Как сообщает БЕЛТА, об этом 17 сентября заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл на встрече с Президентом Беларуси.

«Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов», – сказал Дэвид Хэйл.

«Мы согласны с вами, что то положение вещей неестественно, ненормально. И мы рады, что эта глава оканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали. Также отмечаем то видение, которые вы приняли на вооружение – большего разнообразия как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути», – подчеркнул заместитель госсекретаря США.

Дэвид Хэйл отметил, что США это делают не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь в целях того, чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере.

«А также потому, что нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси», – добавил заместитель госсекретаря США.